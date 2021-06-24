百萬《蘋果》告別市民 劉銳紹憂削香港價值 令北京加強破壞

創刊26年的香港《蘋果日報》，是港府以《港區國安法》導致停刊的首間傳媒，獲得近百名市民冒雨到該報總部送別及表示支持，開創報章結業的新景像；《蘋果》以印刷一百萬份停刊版作為回饋，這破紀錄的印數未及市民熱情，報章迅速被港人搶購一空。但在左報出身的中國事務評論員劉銳紹表示，港人的反響不會改變北京繼續打壓傳媒的政策，預料中共的打壓會止於只余它可接受的不同聲音，而由於香港製度已被破壞，其剩餘價值會減少，北京打壓時的顧忌會更少。

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被廣泛視為因港府打壓而結業的《蘋果日報》，今(24日)天以《港人雨中痛別 『我哋(即我們)撐蘋果』》為題作告別作的頭版報道，而隨之停刊的，還有同屬壹傳媒集團的《壹周刊》和《飲食男女》等雜誌，受影響而失業的員工近千人。據該報的頭版報道，其仍在獄中的創辦人黎智英，對停刊的決定表示「充分理解」。

該報在告別版內頁刊登致香港人的告別書，當中表示，要向編採同事致敬，尤其是他們在「白色恐怖」下，仍然撐到最後，並肩完成最後一天的報章出版及新聞網站運作。告別書感謝讀者及市民在過去一星期為《蘋果日報》打氣，要為辜負市民期望致歉，希望大家珍重，一生平安，也盼望暫失自由的同事儘早獲釋，可以回家與家人團聚。

港府在一星期內拘控捕六名《蘋果日報》高層和新聞工作者，又凍結三間相關公司的資金，昨晨同樣以勾結外國或境外勢力罪而被捕的中國組主筆李平至今仍被扣查，而正式被控的壹傳媒集團行政總裁張劍虹和報章總編輯羅偉光則不準保釋，繼續還柙。

曾在《文匯報》當記者的評論員劉銳紹向本台表示，北京政府今次對香港的打壓，是他過往經歷1967年暴動、1989年六四事件和2014年雨傘運動的總和的加倍，這是因為中共期望在7月1日百年黨慶前，儘可能掃除不穩定因素，故此不惜被指以言入罪，亦要《蘋果日報》在黨慶前不能出版，並收阻嚇其他傳媒的作用；而這亦有助日後處理與西方國家矛盾時的輿論壓力。

他續稱，以中共在建國前後把支持國民黨報章、其他民主派報章逐步消滅，只余曾經支持共產黨的報章的歷史看來，北京打壓傳媒的步伐不會停下來，至於具體程度，便要視乎香港的剩餘價值。但香港的制度已被中共破壞，在北京眼中的價值已經下降，其打壓會加強，直至只余在他可接受範圍內的「不同聲音」。

中文大學新聞與傳播學院教授蘇鑰機今早在電台節目表示，《蘋果日報》停刊後，社會上激烈反對聲音基本上消失，市民發聲渠道相應減少，擔心日後的不同聲音和市民憂慮不知如何反映。

隨着停刊消息傳出，市民昨午陸續到該報位於將軍澳的總部送上禮物和祝福，

晚上人數更多，近百人打着傘在雨中向員工表示感謝和支持及送上禮物，他們不時亮起手機向大樓內的員工緻意，部分《蘋果》員工則在大樓平台和天台亮手機燈回謝，雙方不時高叫支持、加油，更有市民到場吹湊反修例運動曲《榮光歸香港》。

及至凌晨，在旺角已有市民在報攤等候，早上時更出現長長人龍，以致個別報販要限制每人購買的數量；而在沒有限購的報攤，有人購買多達100份報章。

創刊26年的《蘋果日報》，在港府引用《港區國安法》拘捕編採人員及凍結資金下難以繼續經營，原擬營運至周六，但在警方昨日拘捕社評主筆後，員工人心惶惶，《蘋果》最終決定提早於今天告別港人。