美德多國關注《蘋果》停刊 台灣指為香港自由敲喪鐘 顯中共打壓異己

香港《蘋果日報》今(24日)天出版最後一期報紙，多個西方國家表示關注。德國外交部發言人指，《蘋果》停刊是對香港新聞自由的沉重打擊，而台灣大陸委員會更譴責港府藉《港區國安法》等一連串打壓令該報無法運作，直指事件敲響香港新聞告言論自由的喪鐘，亦讓世人看清中共為求打擊異己，無所不用其極。

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綜觀西方國家對壹傳媒旗下的《蘋果日報》和雜誌停刊的反應，較日前拘捕和控告《蘋果日報》高階管理層和新聞工作者時緩和。除了歐盟和英國外相藍韜文的發言保持強硬(見本台另文)之外，美國只見駐港澳總領事館在其官方社交媒體表示，世界人權宣言確保每人的自由表達權利，所有新聞工作者或媒體成員當然包括在內。推文又說，自由開放的網絡是新聞自由的重要因素。

與香港同屬兩岸三地的台灣，其大陸委員會的措辭亦十分強烈，該會對《港蘋》遭國安法及當權者一連串的政治打壓而無法運作，感到非常遺憾，並予以嚴正譴責。

陸委會指出，上述不幸事件不僅敲響了香港新聞、出版、言論自由的喪鐘，同時也讓國際社會見識到極權專制的中共政權，為打擊異己，無所不用其極的鎮壓手段，歷史將永遠記載當權者打壓自由的醜陋面目。

歐盟駐港澳辦事處指出，《蘋果》停止運作嚴重破壞傳媒自由及多元化，與香港作為國際商業中心的願望背道而馳。

中方對西方國家的批評以反駁，中國駐歐盟使團發言人批評歐方打着新聞自由的幌子，公然干涉香港事務和中國內政，對此表示強烈不滿和堅決反對，嚴正要求歐盟恪守不幹涉內政的準則，停止干預。發言人又指，新聞自由不是免罪牌，反中亂港沒有法外權，強調香港警方的行動是依法打擊犯罪維護法治與社會秩序的正義之舉，與新聞自由毫無關係。

創刊26年的香港《蘋果日報》，一星期內有六名高管和新聞工作者以及三間公司被港府當局以涉嫌違反國安法被拘捕或檢控，昨天被捕的主筆李平仍被扣查，加上資金被凍結，《蘋果》昨午改變星期六齣版最後一份報章的決定，表示昨晚午夜停止更新網站，今天出版最後一份實體報章後停刊。