美台TIFA恢復談判 蔡英文：台灣對外貿易重要一步

時隔五年之後，“台美貿易暨投資架構協定”(TIFA)星期三正式登場。對此，台灣總統蔡英文6月29日表示，這是台灣對外貿易非常重要的一大步，過去幾年來，全力推動經濟結構轉型，也展現解決貿易困難走向世界的決心，台美雙方都認為現在是TIFA向前邁進的時刻。

廣告 繼續瀏覽後續

據中央社報導，蔡英文周二下午透過視頻發表談話時稱，“TIFA是台美經貿機制化、對話與協商的平台，有了這個平台的啟動，才能系統性進行經貿的對話以及處理雙邊的經貿議題，對於未來台美經貿關係的深化，有高度的重要性。”

蔡英文說，“在TIFA當中討論的任何實質議題，都是在為建構更堅實的台美經貿夥伴關係奠定基礎，在TIFA會談中，台灣會將台美雙邊貿易議題做總整理，把過去累積的議題以及當前因應國際新局勢的貿易議題逐一拿出來討論，共同建構起台美雙方處理相關議題的架構、原則與程序，讓雙邊的貿易議題以及台美共同面對的全球議題的討論，能夠有結構、有節奏地推進。”

蔡英文稱，“明天將展開的TIFA會談，有一項重要議程就是簡化疫苗等醫療物資的進出口程序，這些實質合作對台灣現階段的疫情控制將會帶來重要助力，請談判團隊務必全力以赴”。她表示，“這幾年印太地區的和平繁榮發展是區域內所有國家共同的目標，台灣疫情得到控制，經濟波動減少，就能為印太地區的和平繁榮多一分貢獻。”

蔡英文說，“因此，啟動TIFA這個對話平台與可信賴的夥伴，共同面對及解決問題，並且推動雙邊區域以及全球的貿易進程，無疑是重要的一步，請國人給努力不懈的經貿團隊最大的鼓勵與支持。”她說，睽違近5年，第11屆台美貿易暨投資架構協定（TIFA）將在30日透過視訊復談，駐美代表蕭美琴與美國在台協會處長酈英傑（Brent Christensen）將為會議開場，行政院經貿談判辦公室副總談判代表楊珍妮則將代表台灣，與美國貿易代表署（USTR）官員會談。

據悉，台美自1994年簽署TIFA ，共召開10次雙方間的TIFA會議，起初由經濟部貿易局長層級為主談人；2004年、第4屆起拉高層級為經濟部次長，最近一次為2016年時任經濟部次長王美花為主談人。