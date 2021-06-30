人權觀察：中國持續監察及威脅中港在澳學生

總部設在紐約的人權觀察發表報告，指中國政府持續監控、騷擾及恐嚇在澳洲各大學曾表達支持民主言論的中國與香港學生。學生普遍感到恐懼，為免個人或在華家人受累和受舉報，不少人在發表公開意見時自我審查或按中國執法機構人員的指示閉嘴。澳洲教育部表示，不會容忍有關情況。

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人權觀察早前在澳洲訪問46名中港大學生和大學教研人員，今(30日)早發表長達102頁的報告，指當中三宗經查證的學生個案顯示，他們在中國的家人遭警察登門拜訪或傳喚，查問他們在澳洲的言行。其中一名學生因為在推特發表支持民主的言論，被中國當局透過家人威脅將他判囚，他其後惟有關閉賬戶；另一名學生因為在班上演說時表示支持民主，返華後遭中國當局沒收護照。

另外，一位化名姓蔣的中國女學生說，自從她參加一個有關香港的爭取民主示威後，便被以華人為主的同班同學非議，指她對國家不夠忠誠，更有一名男生在凌晨兩點給她發信息，像是要告訴她：「我在監視你」。她為此感到十分害怕。其次，一名教員指出，有台灣女學生課後跑來繼續問他有關堂上討論的香港議題，但卻不敢在堂上發問，因為她不知道日後會不會到大陸工作，害怕因此被舉報。

其次，一位來自香港的留學生曾向澳洲警方報案，指他在一場民主活動集會中發言後，被四名蒙面、操普通話的人在家門外襲擊他，以致他不敢回家，要睡在車上，最後被迫搬家。

報告續稱，「每一個」支持民主的受訪學生都害怕他們在澳洲的言行會令在華家人被查問，他們大部分人在班上發言時，必須小心衡量和自我審查，有時甚至為此轉讀其他技術專科，藉此避開發表評論。但由於大部分學生認為，澳洲政府只想與中國維持良好關係，所以不會把個人受到滋擾的情況上報校方。

事實上，逾半受訪的中國學科教職員表示，談及中國時，不時要自我審查；少數大學更會對教職員進行言論審查，例如有大學管理層要求教職員不得公開談論中國，或者勸阻他們就中國敏感議題接受傳媒採訪；而隨着疫情興起的網上教學，有大學要求教員就身處大陸的學生提供「過濾」的教學版本。

人權觀察指出，《港區國安法》的無遠弗屆令情況更差，認為中國監察留學生的趨勢已令學術自由受損，促請澳洲政府每年就這類滋擾及審查事件提交報告。該組織在澳洲的研究員麥奈兒(Sophie McNeill)更要求校方採取實際行動保障師生的學術自由，不要光是懂得收學費。

澳洲教育部長塔吉響應時表示，不會容忍這種情況，而國會有一個調查委員會正研究可能影響高等教育的國安風險，教育部會就此諮詢該委員會的意見。