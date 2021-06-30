慶典前夕 警拘兩男起出爆炸原料 指有人網上散播殺警言論

明天是香港回歸24周年紀念日和中共百年慶典，香港警方根據線報，昨(29日)晨拘捕兩名男子，並在其住所搜出一批爆炸品原材料。警方指，相關人士與有人在網上散播涉及煽動仇恨的帖文，並聲稱要殺死某些名人和血洗某些指定地點有關，不排除有人企圖在七一的喜慶日子作出傷人行動。

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有組織罪案及三合會調查科警司鄒旺忠昨在記者會上表示，兩名年齡分別是29和32歲的被捕男子互相認識，曾經討論製造彈藥；而檢獲的物品，包括共重1.5公斤的粉末，初步確定當中有硝酸鉀和硫磺，屬於製造炸彈的原材料；另`亦檢獲5支仿製槍械及懷疑槍械部件，包括580發工業用石屎釘槍彈，含有火藥，可作彈藥使用。警方現以具「煽動意圖」、「製造、存有炸藥意圖危害生命或財產」、「無牌管有槍械或彈藥」及「管有仿製槍械」等罪名拘捕二人。

鄒旺忠續稱，今次是有人試圖收集組件自製槍械，被捕人沒有選擇像過往案例般，選擇拆件由海外郵寄槍械和彈藥原料來港，而是用五金器具模仿槍械發射原理製作部件，情況較為罕見。

警方消息指，兩人在社交網站Facebook散播仇恨言論，並在Telegram與他人商討製造武器，揚言要殺死兩、三名包括議會人士在內的知名政治人物，並且「血洗警署」，獲網民留言回應。