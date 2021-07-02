北歐四國大報譴責中共打壓香港自由 將加強報道

在中共慶祝建黨百年之日，挪威、丹麥、芬蘭及瑞典四國的主要報章在頭版發表聯合聲明，譴責中國近期接連打擊香港的傳媒自由，認為世界已忍無可忍，是時候讓中國改變。

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北歐四國的大報，分別是挪威的《晚郵報》（Aftenposten）、丹麥的《政治報》（Politiken）、芬蘭的《赫爾辛基日報》（Helsingin Sanomat）及瑞典的《每日新聞》（Dagens Nyheter）刻意選擇在中共百年慶典之日發表致中國的聯合公開信，指責中共不斷打壓香港獨立的新聞自由，更關注到香港電檯面對日益嚴厲的打壓，以至刊發自由、獨立及具批評的報道在香港變成犯罪，隨着《蘋果日報》停刊，令他們對中國聲稱保障香港新聞自由這最後而天真的希望亦告破滅。

在7月前的兩個星期內，《蘋果日報》共有七名高層和主筆被警方拘控，指他們的文章有串謀勾結外國勢力之嫌，違反《港區國安法》，與該報相關的三間公司的資金亦被當局凍結，報社在考慮員工人身安全以及資金煉斷裂的情況下，被迫在7月1日前停止運作，6月24日出版最後一份實體報章。

這份由四報總編輯聯署的公開信呼籲中國適可而止(enough is enough)，指世界不會對中國令香港新聞自由窒息的行徑袖手旁觀，在中共慶祝百年之際，中國應作出改變，要做到國如其名，是為「人民」(People’s Republic)而不是為統治者。他們聲言會進一步加強報道香港令人吃驚的局勢發展，讓當權者明白，香港企圖審查和阻止流通的信息，最終會在世界其他地方被報道。

四報續稱，中國政府近期表示要塑造「可信、可愛、可敬」的形象，但打擊傳媒的行徑「絕不可愛可敬」。四報認為，中國打壓新聞自由，正正反映中國政府不相信其所做所為是為人民着想，否則毋須壓制新聞自由。

四報的總發行量超過一百萬份，四國在全球新聞自由排行榜經常在前列，其政府亦曾與中國發生齟齬，例如在諾貝爾和平獎委員會把獎項發給有份推動《零八憲章》的劉曉波後，中國與挪威的關係冰封約六年，而瑞典公民桂聞海在中國被囚亦令兩國關係變得緊張。