港男刺警後自殺 官稱孤狼恐襲 學者籲獨立調查警民衝突真正原因

在警方重兵嚴防下，香港回歸24周年紀念日仍然發生死傷事件，一名50歲男子在鬧市用刀刺傷一名警員後，再自插胸口，送院後不治。新任保安局局長鄧炳強形容事件為「個人孤狼式本土恐襲事件」，特首林鄭月娥批評施襲者是衝著社會穩定而來，支持執法部門嚴格執法。但有電台叩應節目主持人認為，光是強壓毋助類似事件不再重演，呼籲港府疏導民情；而學者陳健民則建議當局成立獨立調查委員會尋找警民衝突的真正原因，單是指責對方只會令怨憤增加。

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根據網上片段和警方資料，昨(1日)晚10時許，一名身穿黑衣的50歲男子，在銅鑼灣崇光百貨對開近東角道處，突然亮刀從後插向一名在街上執勤的28歲男警的左背近腋下位置，警員隨即走開，附近警員一邊後退一邊拔槍，受傷警員不久倒地；而疑兇施襲後亦逃跑，並用刀自插胸口，走到百貨公司外不支，靠牆倒下，五、六名警員上前將他制服及施救，並封鎖怡和街一帶。

警方指出，受傷男警隸屬機動部隊，左背肩胛骨中刀，傷口10厘米深，傷及肺部，送院救治後由危殆轉為情況嚴重。至於兇徒，送院救治後傷重死亡。案件列作意圖謀殺及自殺案處理，由港島總區重案組接手調查。

保安局長鄧炳強今天凌晨探望傷者後向傳媒表示，經初步調查，暫時無證據顯示兇徒有同謀，而在施襲者家中找到的計算機紀錄、物品及文件顯示，施襲者受到分化及激化而成為「孤狼」，形容事件屬「個人孤狼式本土恐襲事件」。他又說，兇徒當然要負責，但平日很多煽動和美化暴力的人，亦是導致今次不幸事件的主要原因，形容背後的推手「滿手鮮血」。

但有學者不同意鄧炳強把事件形容為恐襲，指根據國際習慣法、國際刑事法及國際難民法，只有肆意無差別傷害平民，才足以被稱作「恐怖襲擊」。

特首林鄭月娥由北京返港後，強烈譴責襲擊事件，認為是明顯衝著社會穩定而來，妄顧法紀，令人遺憾。她又指，過去24小時發生多宗案件，明顯是危害社會安寧和挑戰特區政權，亦顯示《港區國安法》雖令香港由亂變治，但仍要提高警惕，警方會繼續防範。

新民黨和工聯會等建制派政黨均批評襲警行為，前者指事件反映市民仍然心懷怨憤，但暴力怨懟無助解決問題；後者則批評兇徒行為嚴重挑戰香港法治，是任何文明社會絕對不能容忍。

中文大學社會學系前副教授陳健民向本台表示，事件反映社會有巨大怨氣，而警民關係由過往協助七一遊行發展到現今的狀況，當局須深思原因何在，如若不求真相，單是就個別事件「把手指指住施襲者」，只會令社會怨憤增加。他建議，當局成立獨立調查委員會尋找警民衝突背後的真正原因，方有望解結。