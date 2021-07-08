議員要求取締在港法輪功 保安局長說依法處理

新任保安局長鄧炳強在立法會稱，會依法處理現今仍在街上宣傳的法輪功(圖上右)。

在《蘋果日報》被迫停止運作後，不少人在問：當局下一個目標是誰？建制派最大黨的立法會議員葛佩帆的大會質詢可能給了大家一些聯想。她在會議上批評法輪功用不同身分宣揚「反中亂港」，且在中國內地已被列為非法組織，要求港府取締。保安局長鄧炳強響應時說，會依法處理，如果有足夠證據，會按權力凍結其資金。

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中國在1999年把法輪大法(又稱法輪功)列為非法組織，並予以取締，但在實行「一國兩制」的香港，法輪功是合法註冊團體。民建聯議員在昨(7日)午的大會上向港府提出質詢，指「有市民」不滿該組織散播顛覆國家政權的言論，但港府對法輪功在公眾地方宣傳活動坐視不理。

她直斥法輪功掛羊頭賣狗肉，「扮宗教團體，扮人權機構，扮傳媒，扮法律專業團體，用盡一切手段宣傳反中亂港」，是「徹頭徹尾想顛覆國家政權嘅組織」，應予取締。她和黨友周浩鼎均不滿有法輪功背景的網台直播本月1日刺警案的情況，是危害國安的行為，促請警方徹查。

傳統的親中團體工聯會，其議員黃國健認為，警方需要全面調查法輪功資金來源。另一議員謝偉俊則批評港府過去一直容許法輪功成員擺街站，屬於失職。首次以保安局長身分出席立法會大會的鄧炳強響應質詢時指出，2013年至今，部門已移走法輪功成員或物品共3500次。

鄧炳強又說，為了維護國家安全，當局會嚴肅依法處理任何有機會危害國家安全的社團，包括調查及搜證，如有足夠證據，會採取進一步行動，包括凍結資金，他強調，絕不能接受英雄化或淡化恐怖行為。

鄧炳強的答案較公務員事務局局長聶德權本年1月在立法會一個委員會上的答問來得強硬，聶當時被問及有法輪功背景的《大紀元時報》是否「反華媒體」，但聶未有作出具體響應。