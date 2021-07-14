被指涉襲香港高院保安 “王婆婆”罪成判囚 1 個月

自香港方面消息，以往不時參與示威及到法院旁聽社運案件的“王婆婆”王鳳瑤，被指前年1月在高等法院大堂涉嫌襲擊一名女保安員，被控一項普通襲擊罪，7月14日於東區裁判法院被裁定罪名成立，被判即時入獄一個月。

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王鳳瑤早前表明會以“三不”作公民抗命，即“不盤問證人、不自辯、不求情”，王在求情階段更再三強調希望法庭加刑，“最好終身監禁”。裁判官王證瑜稱，基於案情嚴重，涉及在法院安檢區攻擊正在前線執行職務的保安，故以最高刑罰、判囚 1 個月為量刑起點，沒有減刑因素，最終裁定被告王鳳瑤即時入獄 1 個月。

據《明報》報導，64歲被告王鳳瑤報稱無業，被控於2019年1月22日，在高等法院大樓地下大堂襲擊一名女保安員。王鳳瑤周三在法庭上沒有律師代表，親自應訊，裁決前先向裁判官王證瑜呈上一份書面陳辭，內容主要有關她認為本案缺乏足夠證據及對多個部門的控訴。

王證瑜於裁決時指出，被告在聆訊期間一直維持緘默，故被視為不認罪，並認為第一證人、即事主，以及第二證人的證供“合情合理，互相支持”。他續稱，被告當日行為具暴力意圖，且未有證據顯示被告行為屬自衛，故裁定被告罪名成立。

王鳳瑤求情時稱“不求情，求加刑”，聲稱自己是無辜，“今次無事，下次再屈我”，多次強調冀法官判刑越重越好，甚至“終身監禁”，又稱若在囚不接受任何人協助。經王證瑜判刑後，王鳳瑤喊出“五大訴求”、“香港人加油”等口號，又斥“律政司無腦，黑白顛倒”，有旁聽的人回應說“遲點見！撐住”。