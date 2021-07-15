港台未染疫者入境英國可免檢疫隔離

由下星期一起，由香港和保加利亞前往英國的旅客，只需在出發前和在入境後兩天內檢測證實沒有感染武漢肺炎，便毋須接受隔離檢疫。由台灣入境者，亦可享同等待遇，但有可能隨時被添加新要求或降級。

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英國政府更新入境地區名單，把香港和保加利亞列入「綠色地區」名單，下周一起生效，表示由上述地區入境英國者，到埗後不需要隔離檢疫，只需出示出發前48小時內進行的陰性檢測證明；到埗後兩日再進行核酸檢測，若果抵埗後的檢測屬陽性或與曾確診者有接觸，就需要隔離。新安排暫時適用於英格蘭地區。

另外，台灣及克羅地亞就被列入「綠色監察名單」，入境英國時的措施與綠色地區一樣，但有可能會隨時被降為「黃色地區名單」，亦可能隨時加入新的入境要求。

不過，英國疫情持續反彈，過去一日新增超過4.2萬宗確診個案，是半年來的單日新高，另外有再多49名病人不治。