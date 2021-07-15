港府修例禁「起底」 可要求境外機關移除內容

曾經惹起亞洲互聯網聯盟（AIC）憂慮的私隱條例修訂草案將於下周提交立法會審議，當中賦權私隱專員可在沒有手令的緊急情況下搜查處所和電子器材以及拘捕疑犯，並要求海外社交媒體平台等松山移除被指未經當事人同意而披露其私人資料的「起底」資料。有科技界人士指出，草案未完全解決AIC的疑慮，特別是未有為「起底」定下清晰定義。

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港府昨(14日)向立法會提交針對「起底」的《2021年個人資料（私隱）（修訂）條例草案》，期望能在本立法年度會期10月完結前完成。根據草案，未經資料當事人同意而披露其個人資料，只要有意圖或罔顧有關披露是否導致該當事人及其家人遭受「指明傷害」，即屬犯罪；而所謂「指明傷害」，包括起底對該人造成滋擾、騷擾、纏擾、威脅或恐嚇；對該人造成身體傷害或心理傷害；導致該人合理地擔心其安全或福祉的傷害；或該人的財產受損。一經定罪，可因起訴程序不同而有不同的最高刑罰，最高可被罰款100萬港元及監禁五年。

政制及內地事務局在提交立法會的文件中指出，網絡世界沒有地域限制，故新訂條文將有域外管轄權，即在香港境內或境外發生的「起底」行為，只要數據當事人是香港居民或身處香港，私隱專員都可送達「停止披露通知」，要求移除「起底」內容。文年續稱，有能力移除相關「起底」信息的港人都受規管，這包括在港設營業點的網絡服務供貨商、境外的服務提供商如社交媒體平台等，不在指定時間內移除者即屬犯罪法。

草案將擴大私隱專員的權力，包括調查和拘捕，立法後，專員可向法庭申請手令，以搜查、檢取、扣留有關的電子器材，並將器材內的數據解密等；但在緊急情況下，專員及其授權人也可在無手令的情況下，搜查有關電子器材，甚至截停、搜查和拘捕懷疑犯「起底」罪行的人，並可向抗拒或企圖逃避者使用合理武力。

建制派議員支持港府修例，但科網業界仍有憂慮，香港互聯網協會開放數據小組召集人黃浩華表示，草案未完全解決亞洲互聯網聯盟的疑慮，例如沒有為「起底」定下清晰定義，甚至心理因素亦可成為檢控考慮。他續稱，即使是有龐大法律團隊的科技巨企都認為定義太闊，並要求澄清當中的法律基礎，升鬥市民憂慮更深，可能因此而不敢轉發信息，做成寒蟬效應。

不過，信息科技商會榮譽會長方保僑表示，境外科網企業如臉書等社交平台，其在港員工大多負責市場業務開發，若發現違法資料需移除，一般要交由位於海外的法務部決定，預料有關科網在港員工不屬於「有能力」移除內容人士。

《華爾街日報》本月上旬報道，由 Google 等十五個國際科技巨頭組成的亞洲互聯網聯盟（AIC），6月曾私下去信港府，修例令「起底」刑事化，但家義太闊，而相關公司的員工可能需要為網站用戶發布的「起底」信息面對刑責，若港府堅持修例，或會停止再為香港提供服務。港府其後不點名指責該報斷章取

義，指AIC的信件沒有提及個別互聯網成員的取態，亦沒有提及成員有撤出香港的計畫。