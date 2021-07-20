在立陶宛設立以台灣為名的代表處蔡英文稱外交突破

台灣總統蔡英文今天中午在臉書發文指出，台灣即將在立陶宛設立「駐立陶宛台灣代表處」，強調這是一項外交突破。她說，立陶宛也計畫今年秋天在台灣設立辦事處，兩國的友好關係將更上一層樓。

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蔡英文說，上個月立陶宛政府宣布捐贈2萬劑疫苗給台灣，立陶宛外交部長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）曾在推特上表示：「熱愛自由的人們就該互相照顧！」讓台灣深深感受到民主夥伴彼此堅定相挺的力量。

蔡英文說，這次在立陶宛設處，是台灣繼2003年在斯洛伐克設處，相隔18年後再次在歐洲國家設立代表處。是別具意義的重要外交成果，拓展了台灣和各國的實質合作。未來，台灣會繼續走向世界，和更多民主夥伴攜手前行。

台灣外交部長吳釗燮也宣布，台灣將在立陶宛首都維爾紐斯設立「駐立陶宛台灣代表處」，成為台灣在歐洲成立的第一個以「台灣」為名的代表處。

吳釗燮解釋說，台灣駐非洲索馬利蘭的代表處，是第一個以台灣為名的代表處；駐立陶宛台灣代表處則是台灣在歐洲成立的第一個以台灣為名的代表處。他說，以台灣為名的代表處，更能讓歐洲了解，這是代表2300萬的台灣人，意義重大。

由於立陶宛和中國有邦交，因此這也將是台灣在中國邦交國設立的第一個以台灣為名的代表處。

之前立陶宛經濟暨創新部長阿爾莫奈特曾透露，預計今年10月或11月在台灣成立辦事處，現在情況如何？吳釗燮表示，立陶宛來台設立辦事處，涉及立陶宛國內法律程序。未來將在時機成熟時，對外公開說明。

至於台灣派駐其他歐洲國家的館處，是否也將比照立陶宛，以台灣為名？吳釗燮說，對於歐洲其他管處，目前沒有改名的計畫。他說，駐立陶宛台灣代表處成立後，外交部主要的工作是推動雙邊經貿、文化、教育及觀光等關係。

南美洲國家蓋亞那今年2月因中國施壓，片面終止台灣在當地設立「台灣辦公室」的協議，外界關切台灣及立陶宛是否也就設立代表處簽署協議？吳釗燮說，拓展外交關係，每個案例都有獨特性，但成敗的關鍵在於雙邊是否達成共識，形式是其次。台灣和立陶宛是依循雙邊的法律步驟，就設立辦事處進行協商。