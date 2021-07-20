校長會憂香港移民潮令中層領導現斷層 特首反指現是在港打拚最好時刻

受移民潮影響，中學校長會表示，學校面對嚴重的教師流失問題，擔憂中層領導出現斷層，呼籲行政長官林鄭月娥展開師資調查，並認真聆聽港人心聲，了解移民原因，制訂合適政策，讓學生願意留港繼續學習和成長。不過，林鄭月娥今(20日)早重申，移民屬個人選擇，但她會對打算移民者說，對香港有歸屬感而又願意在此打拚的人，現在是最好時刻。

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中學校長會昨日就今年的《施政報告》提交建議，指在移民潮下，學校面對嚴重教師流失問題，該會榮譽總幹事黃謂儒今早在電台節目舉例說明，透露有學校因為教師離職而未能開設家政科，亦有新聘用的教師臨時毀約並賠款離開，認為情況值得關注，尤其是教師薪酬較佳，但仍未能吸引足夠人手，促請教育局調查全港教師人手和離職原因，對症下藥，制訂措施積極應對，讓教師在安全和理想環境中培育學生成長。

報告又建議港府「認真聆聽香港人心聲，了解港人移民的原因，制定合適政策以挽回港人信心」，稱大量學生移居海外，或往海外升學，對香港未來影響難以估計。

港府官員則繼續唱好香港，特首林鄭月娥今早出席會議前表示，歷史上，香港每隔一段時間便會出現移民趨勢，每人都有其個人考慮，港府沒有特定看法，只會堅守港人在《基本法》下享有的出入境自由。當被追問她對機場近日離別場景頻現，部分人是對香港前景感到灰心而離開的感想時，林鄭月娥說，對已經、正在或打算移民的市民，她會說，香港前景非常好，經過北京的中央政府訂定《港區國安法》和「完善」香港選舉制度，香港機遇無限，對香港有歸屬感，願意在此打拚的人，現在是最好時刻。