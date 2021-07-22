美國制裁後 四名前《蘋果》高層編採人員被控勾結外國勢力 還柙9月再訊

被迫停止運作的《香港蘋果日報》再有四名前高層編採人員被控「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」，案件今(2021年7月22日，)早在西九龍裁判法院提堂，

在美國制裁中國的中央政府駐港聯絡辦公室七名副主任不足一星期，被迫停止運作的《香港蘋果日報》再有四名前高層編採人員被控「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」，案件今(22日)早在西九龍裁判法院提堂，令此案被起訴同一罪名的報社中人增至七人。四名被告毋須答辯，國安法指定法官蘇惠德拒絕四人保釋，還柙至9月30日再訊，以便警方處理檢獲的四十多台計算機等證物，以及進行財務調查。

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控罪指四人於去年7月1日至今年4月3日期間，在香港與蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司、蘋果互聯網有限公司、黎智英、張劍雄、羅偉光及其他人串謀，請求外國或者境外機構及人員對中國或香港實施制裁、封鎖或其他敵對行動，違反《港區國安法》。

今早提堂的四人，分別是昨日被捕的前《蘋果日報》執行總編輯林文宗，以及上月被捕後獲得保釋候查、昨被警方撤銷保釋帶返警署扣查的前《蘋果》副社長陳沛敏、前《蘋果》英文版執行總編輯兼主筆馮偉光(筆名「盧峯」)和前主筆楊清奇(筆名「李平」)。

各被告均有申請保釋，提出的條件除一般的交出旅遊證件之外，還表明不再從事傳媒工作、不接受傳媒訪問、不聯絡外國官員或議員，以及不向公眾發布任何可能被視為危害國家安全的文章等。不過，控方反對保釋。蘇惠德聽取控辯雙方陳詞後，決定不批准四人保釋，將被告還柙候審。

在報章停運後約一個月、於昨日被捕的林文宗，其女友昨日接受網媒《眾新聞》訪問時表示，警方從兩人家中拘捕林文宗，並檢走其計算機、電話等物品，對於林被捕，她說：「今日做新聞，佢(林文宗)唔會無心理準備（被捕）。」

去年8月起至今，由黎智英創辦的壹傳媒集團和《蘋果日報》已有十多人被捕，當中八人涉及串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪，其中七人已被起訴，包括黎智英、時任壹傳媒行政總裁張劍虹、時任《蘋果》總編輯羅偉光，以及今早提堂的四人。香港記者協會昨就事件發表聲明，聲稱對當局一再針對同一機構的新聞工作者表示憤慨，對警方拘捕已停運的傳媒機構的前員工感到「震驚及不解」，敦促港府不要屢以「國家安全」之名拘捕新聞從業員，向業界散播白色恐怖。