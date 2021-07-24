蔡英文：台日是緊密連結好鄰居 力挺東京奧運

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受新冠疫情嚴重影響的東京奧運會召開之際，台灣總統蔡英文7月24日再次向日本主辦的本屆奧運會表示支持之情。她周六在臉書上稱，台灣和日本是緊密連結的好鄰居，“在困難的時候，我們都曾為彼此伸出援手。這次東京奧運，我們全力相挺。”

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據悉，蔡英文已於23日東京奧運會開幕式結束後通過臉書表示，“怎麼大的考驗，也不會動搖體育的力量、奧運的價值。謝謝主辦國日本將一切化為可能。”她稱，“全世界正從疫情中努力復原，全世界體育選手展現強韌的意志，一同登上奧運殿堂，同場競技。不分國界，不分種族，都展現出人類存在的文明價值，以及對於和平、多元與團結的信念，真的讓人動容。”

不到一天內，蔡英文周六上午以中日文表示，“台灣和日本是緊密連結的好鄰居，在困難的時候，我們都曾為彼此伸出援手。這次東京奧運，我們全力相挺！”她稱，“雖然無法親臨現場，但是透過轉播，我們準備好關注每一場賽事，一起見證選手拿下好成績！”她隨後用日語寫道，“ありがとう！日本！東京オリンピック、一緒に頑張りましょう！（謝謝你! 日本! 東京奧運會，讓我們一起努力! ）謝謝日本，東京奧運加油！”

此前，為了感謝日本現已3度贈送台灣新冠疫苗，台灣近百家民間團體和企業22日在東京奧運開幕前再度於日本的《產經新聞》刊登廣告向日方表示感謝，廣告中分別象徵著台灣和日本的黑熊及桃太郎一起拔河，並寫道“2021年夏，台灣、日本一起加油”。據了解，這是台灣企業和民間團體在近日至少第二次於日本報紙登報廣告感謝日方的疫苗援助。