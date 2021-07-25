港府129名公務員拒絕簽署聲明 約70人已離職

香港特區政府今年年初要求公務員宣誓，5月再要求非公務員政府僱員都要簽聲明。港府公務員事務局局長聶德權7月24日在出席港台節目時表示，有129 名公務員拒絕簽署聲明，當中約70人已離職或完成有關程序。採訪中，他還提到需要宣誓的員工與港府有僱傭關係，購買服務合約人士不包括在內。

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聶德權周六早上在港台《星期六問責》節目中，被問到公務員宣誓及簽署聲明的進度，他回答指，已有17萬公務員完成宣誓及簽署聲明，另有129名公務員拒絕簽署，當中約70人已離職或完成有關程序，“因為拒絕簽署聲明，就是連基本要求都不願意公開承諾。”此外，非公務員合約的港府僱員，提交聲明期限已過，聶德權稱，當下部門正處理有關資料，稍後會到立法會交代情況，如拒絕簽署聲明，需按要求離開公務員隊伍。

至於是否會考慮將簽署聲明安排，擴大至退休公務員或服務提供者，聶德權表示，目前需要宣誓的員工與港府有僱傭關係，購買服務合約人士並不屬於港府僱員，但會着眼他們提供服務時，是否符合運作安全及保密等原則。他強調，公務員隊伍人員不論任何崗位，都需要支持特區政府施政，又認為不同單位都需要意識防範危害國家安全的情況出現，以真正達致保障國家安全。聶德權稱，每名公務員都有相關責任，其中高級公務員需要負上的責任更大。

此前，港府公務員事務局1月15日向各政策局及部門發出通告，要求2020年7月1日之前受聘的公務員宣誓或簽署聲明，他們須在部門發出有關信函的4星期內簽妥及交回聲明，受聘擔任高級職位的公務員還須宣誓。公務員事務局發言人稱，公務員事務局曾於2020年10月12日要求，所有在2020年7月1日至10月12日之間加入香港特區政府的公務員宣誓或簽署聲明，他們全部已在去年10月底前簽妥聲明。對於去年10月12日之後收到聘書的人士，獲聘任的條件之一是須簽署聲明並交回已簽妥的聲明。