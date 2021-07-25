美副國務卿訪華 台外交部：事後將向台簡報會談要情

美國常務副國務卿溫迪·謝爾曼（Wendy Sherman）7月25日至26日在天津與中國外交部副部長謝鋒和部長王毅舉行會見。台灣外交部25日表示，台方一向與美方有密切良好聯繫管道，並已在事前與美方溝通，美方也將循例事後向台灣簡報說明會談要情，未來也將持續與拜登政府密切合作，深化台美關係。

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據中央社報導，台外交部周日上午表示，已注意到謝爾曼將訪問中國天津並與中方官員會晤一事，台灣一向與美方有密切良好的聯繫管道，並已在事前與美方溝通，美方也將循例在事後向台灣簡報說明會談要情。

報導指，台外交部稱，台美關係持續緊密友好，美國總統拜登政府上任後，已多次重申《台灣關係法》與“六項保證”，強調美國對台灣的承諾“堅若磐石”，也一再以實際行動展現堅定支持台灣的明確立場。

台外交部強調，未來將持續與拜登政府密切合作，深化台美全方位夥伴關係，共同促進印太區域的和平、穩定及繁榮。

另據報導，台立法院院長游錫堃周日在前總統陳水扁主持的廣播節目中說，他曾向美國在台協會（AIT）前處長酈英傑（William Brent Christensen）建議，“美國應考慮對中國畫紅線，如果中國繼續以飛機侵擾台灣領空、超過海峽中線挑釁，第一時間就承認台灣是個國家，和台灣建交。”