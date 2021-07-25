運動員東奧黑衣參賽遭建制派抨擊 香港羽毛球總會澄清

香港羽毛球“一哥”伍家朗出戰東京奧運會，未獲球衣贊助，因此自行準備運動衣出賽。伍家朗7月24日的比賽服裝則遭到了民建聯成員穆家駿等人的批評，稱他穿黑色衫、衣物無印有特區區旗，更有人稱“如果不想代表中國香港，請選擇退賽！”就這一事件，香港羽毛球總會25日通過新聞稿作出了回應。

廣告 繼續瀏覽後續

伍家朗25日通過社交平台Instagram回應指，由於沒有球衣贊助，要自行準備比賽的球衣，他不獲授權下不能私自在球衣上印有區旗，目前正積極處理事件，希望在下一場比賽前修正。伍家朗表示，希望大家可以專註於運動員的場上表現、而非穿着什麼球衣。此外，港隊羽毛球總教練何一鳴指，香港有言論自由，但伍家朗心情或多或少受事件影響，相信他能處理。他透露，伍家朗之後會穿着另一款球衣出賽。

此外，香港羽毛球總會星期日還發表新聞稿解釋指，“伍家朗在出發奧運前，未能夠與現有贊助商YONEX 續約，在時間非常緊迫之下，家朗決定自己先行安排球衣參賽。而香港羽毛球總會獲悉後，已即時向香港奧運代表團贊助商FILA要求提供出賽球衣予家朗，以應付在日本當地的訓練及之後的多場賽事。”

新聞稿稱，“第一天比賽當日，家朗選擇穿著自行安排的球衣出賽。在時間緊迫及專心備戰下未有提出要印上區旗，只根據國際奧委會及世界羽毛球聯會基本球例需要而印上球員姓名及所屬地區奧委會(National Olympic Committee) 名稱(即HONG KONG CHINA) 以確保符合參賽規定。因而家朗順利獲裁判批准出賽。是次大眾對家朗球衣的關注，確是羽毛球隊之間的溝通出現問題，可以做得更好。我們正努力處理中。”

該機構指，已與港府相關部門進行溝通，並稱，“希望事件不會對家朗參賽有任何影響，將餘下賽事做得更好。香港羽毛球總會感謝廣大市民一直以來的支持，請繼續為香港羽毛球隊打氣，讓他們集中精神、專註比賽，為港爭光!”

此外， 港協暨奧委會副會長霍啟剛通過臉書表示，知道社會關心運動員比賽穿着的安排，指參加東京奧運的港隊運動員，都有隊服安排。他稱，基於對運動員的尊重，加上只有運動員自己才知道着什麼球衣比賽，最能夠發揮自己的水平，所以運動員出賽可以自由選擇合適的衣服，唯一條件是球衣需符合國際總會規定。霍啟剛說，希望香港市民能支持運動員發揮，“給多些空間，將焦點放在他們運動表現上面，令運動員可以安心、專註比賽，為港爭光。”