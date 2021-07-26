全港七成半大學停代學生會收會費 學生會批打壓 欲削學生會力量

浸會大學由新學年起，不再代學生會收取會費，是全港八間受港府資助的大學之中，第六間停止代學生會收取會費的大學，理由是學生會既是獨立團體，便應自行收取會費。另外，該校由新學年起，把「國安教育課程」列為必修科。浸大學生會對停收會費暫時未有響應，但各大學早前停止代收會費時，評論和學生會均批評校方是在當局施壓下藉機打壓學生會，令學生會因為收費困難而令會員人數減少，削弱學生會的力量。

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香港各大學過往一直在學生註冊時代學生會收取會費，然後由學生會向校方申請費用支付經費，但學生會在2019年的反對修訂逃犯條例運動的參與，備受港府和建制派批評，自《港區國安法》去年6月30日生效後，城市大學率先於去年8月宣布，不再為學生會收取會費，理由是學生會「財務管理持續欠佳」；接着是中文大學、香港大學，以及本月中旬宣布停收的理工大學和嶺南大學。

浸會大學校長衛炳江今(26日)早與傳媒會晤時宣布，已經與浸大學生會溝通，由9月的新學年起，不再代收學生會費，明言「(代)收是人情，唔收是道理」，若學生會自行收取會費後因收費不足而不能生存，便表示學生會不應存在。但他強調，此舉並非與學生會「割席」；不過，一同出席記者會的高層曾說漏咀，即使是「割席」，仍會向學生提供場地作舉辦活動之用，遭衛炳江更正。

嶺南大學本月中宣布實時停止代學生會收取會費時，嶺大學生會代表會臨時行政委員會副主席陳穎茵曾經指出，相信校方是在當局施壓下，藉機打壓學生會。她又說，學生會實行必然會員制，日後若要自行收取會費，行政上較為困難，她引述樹仁大學學生會最終只有數百人交會費為例，預料現時有四千多名會員的嶺大學生會人數會大減，最終削弱學生會影響力。

港大早前停止代收會費時，學生會代表亦指出，學生會沒有學生名錄，難以收取會費，對會務會有巨大影響，亦必然會削弱學生會影響力。

繼浸大停止代學生會收取會費後，目前尚余教育大學和科技大學仍有協助學生會收取入會費及會費，金額由約160元至200元不等。