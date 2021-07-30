呼籲抵制有罪？ 港警拘兩男指抵制無線帖文涉刑事恐嚇

由於不滿無線電視新聞儼如中央電視台，近年社交平台湧現不少抵制無線(TVB)的群組，警方前(28日)天拘捕兩名年輕男子，涉嫌對一傳媒機構及其廣告商作出煽惑、暴力和恐嚇言論，令該機會蒙受經濟損失；另亦有人涉及煽惑他人參與非法集結及煽惑他人襲擊致造成身體實際傷害。消息指，被捕者涉嫌在臉書發布呼籲抵制無線電視及其廣告商的帖文。但有大律師指出，刑事恐嚇言論須帶有要挾字眼，威脅別人人身或財產安全，質疑警方拘捕行動的合理性。

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警方並無公布涉事的傳媒機構和臉書(Facebook)群組，但就警方行動發表感謝聲明的無線電視，其新聞報道的片段顯示，有關臉書群組是「抵制無良心 Tvb 戰線」。不過，本台發現，「戰線」其後在其臉書專頁否認有人被捕，並指被捕者是另一位主張抵制TVB的臉書群組負責人。「戰線」估計，被捕者曾發帖，聲稱要「襲擊無線新聞部人員」、「警員的女兒」，警方是藉機硬把抵制言論扣連恐嚇罪名，「其實有『祭旗』成份」。「戰線」質疑，如果「派嬲」違法，不如港府要求臉書刪除相關功能，「戰線」強調，「商戶有賣廣告嘅權利，消費者亦有抵制無良商戶嘅自由」，呼籲抵制，不是「揸刀揸槍威脅」，只是遊說，反對以任何手段損害傳媒機構、廣告商的人身或財產。

網絡安全及科技罪案調查科警司譚威信昨午交代拘捕行動，指近月發現不法分子持續在網上廣泛發帖，企圖誣衊一間傳媒機構， 並以威嚇手段向不同廣告商施壓，意圖脅迫他們停止於該傳媒機構賣廣告，目的是希望帶來名譽和經濟上的損失。另外，警方亦發現有人曾在網上發布一些煽動他人參與非法集結和煽動暴力言論，意圖煽惑他人襲擊該傳媒機構的職員、警務人員及其家屬。經調查後，前日在不同地方拘捕兩名男子，當中，18歲的被捕青年涉嫌串謀刑事恐嚇和煽惑他人參與非法集結；另一名被捕的26歲男子則涉嫌煽惑他人傷人，兩人沒有直接關聯。行動中，警方檢取多部手提電話和計算機。

本台根據傳媒引述消息人士所提及的字眼，例如針對在無線賣廣告的商戶「派嬲」、「請願」及「永久抵制」等字眼，與網上一個名為「狙擊TVB戰士行動組」的TG群組呼籲脗合，但警方指被捕人涉事的是臉書；另外，「51黃金良心圈」發帖，指被捕的是「TVB狙擊行動組」的管理員，但網上已找不到相關群組。而譚威信則拒絕披露涉事群組的名字及相關的刑事恐嚇字眼，強調「警方並非看一兩個帖文中的一兩個字眼，看它是否有刑事恐嚇成分，而是看整個長時段」，並指由去年5月至今，被捕人臉書發出2000份帖文，針對過百個廣告商和傳媒機構及其藝人，「作出不由分說的攻擊」。

被問及如果呼籲抵制提供魚翅的商戶等，會否涉及刑事恐嚇，譚威信拒絕評論，強調要視乎每宗案件的情況而定，而在本案中，警方看不到有真正的原因向涉事傳媒機構及廣告商施壓。

不過，大律師吳宗鑾認為，若純粹呼籲別人不要光顧商戶，沒有附帶要挾字

眼，並不構成刑事恐嚇；另外，帖文若無呼籲破壞或對個別人士施襲，而呼籲本身亦不具約束力，質疑警方的拘捕行動「似乎不太合理」。

根據香港電視廣播有限公司（TVB）今年3月公布的業績，該公司業績已是連續三年見紅，但去年虧損已較前年虧損略為縮窄至2.81億港元，反映受反修例運動影響的最嚴重時期已過，其黃金時段平均收視率亦由23.5點增長至26.5點，按年升 13%。不過，武漢肺炎疫情令營商環境變得極為艱巨，TVB廣告收入大減 54%，至只有8.8億元；相反，社交媒體平台帳戶大增，每周總平均觀看串流量升八成，去到 2760萬。