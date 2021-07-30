美軍艦今年第七度穿越台灣海峽

美國海軍第七艦隊7月28日通過聲明指，伯克級導彈驅逐艦“本福德”號（USS Benfold）當天“依據國際法，例行性穿越了台灣海峽”。

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聲明稱，“該艦通過台灣海峽顯示了美國對自由和開放的印度洋-太平洋的承諾。美國軍隊在國際法允許的任何地方飛行、航行和行動。”

此前，美國國防部長奧斯汀(Lloyd Austin)27日於新加坡發表演講時表示，“同時，我們正在與台灣合作，以增強其自身的能力，並提高其遏制威脅和脅迫的準備程度；堅持我們在《台灣關係法》下的承諾，並符合我們的‘一個中國’政策。”

台灣國防部29日證實，美國導彈驅逐艦前一天由南向北穿越了台灣海峽。台國防部向媒體表示，美艦穿越台海時，台灣軍方透過聯合情報、跟監和偵察持續關注美艦航行的水域和天空，並發現一切正常。