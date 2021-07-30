100米自由泳金銀牌均破紀錄 港隊何詩蓓創亞洲紀錄奪銀 助港創歷史佳績

在東京奧運今早的女子100米自由泳，澳洲泳手麥姬昂以51秒96的新奧運紀錄奪得金牌，而港隊「女飛魚」何詩蓓則以0.31秒之差取得銀牌，但52秒27的時間已刷新亞洲紀錄，而這亦令何詩蓓在是次奧運取得第二面銀牌，是港隊歷來首位取得兩面奧運獎牌的運動員。

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香港至今取得一金兩銀，已超越過往歷屆奧運累加的成績，亦令香港升上東奧獎牌榜第23位。佔據獎牌榜首的，是奪得16面金牌的中國，其次是擁有15面金牌的日本和14面金牌的美國。俄羅斯以9金繼續排在第四位。 何詩蓓今(30日)早挾200米自由泳銀牌得主之名參加100米自由泳決賽，在50米時已進佔第二位，之後一直保持這位置，並在最後10米閉氣低頭直衝，最終以52秒27刷新亞洲紀錄的成績奪銀。銅牌得主則是澳洲的甘寶。

何詩蓓賽後表示，感覺十分開心，亦感謝港隊教練決定和隊友支持，放棄昨日的女子4x200自由泳接力賽，以便她有更多時間休息和備戰今天的決賽，認為獎牌應與隊友一同分享。

何詩蓓今晚將出戰50米自由泳初賽，但她表明，這並非自己主項，會嘗試爭取游出個人最佳時間。

香港過往參加奧運，每屆最多隻取得一面獎牌，分別是1996年獲滑浪風帆金牌、2004年獲乒乓男雙銀牌，以及2012年倫敦奧運取得女子單車凱林賽銅牌。今屆取得一金兩銀，已超越過往歷屆累加的成績。