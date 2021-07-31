立陶宛捐贈疫苗抵台 蔡英文致謝：努力讓善的循環持續

自台北方面消息，立陶宛捐贈台灣的2萬劑阿斯利康疫苗7月31日上午運達桃園機場。台灣總統蔡英文通過臉書表示，“我要再次謝謝立陶宛政府在疫情中，和台灣的互相扶持，也要謝謝謝居中奔走的各界人士與外交團隊。接下來，台灣也會努力讓國際防疫合作的善的循環，持續溫暖茁壯！”

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據中央社報導，立陶宛捐贈台灣2萬劑阿斯利康疫苗，當地時間周六上午由土耳其航空運抵桃園機場，由海關及檢疫人員完成機邊驗放，後續送至冷儲物流中心進行檢驗封緘作業。據悉，台灣去年曾援助10萬片醫療級口罩，協助立陶宛第一線醫護人員對抗疫情。

對此，蔡英文寫道，“立陶宛捐贈的疫苗已經抵達，再次謝謝民主夥伴的心意！同時，來自立陶宛的2萬劑AZ疫苗，也順利抵達桃園國際機場了。加上政府自行採購的58.2萬劑AZ疫苗在周二（7/27）到貨，我們一共增加了60.2萬劑庫存。”

蔡英文稱，“我要再次謝謝立陶宛政府在疫情中，和台灣的互相扶持，也要謝謝謝居中奔走的各界人士與外交團隊。接下來，台灣也會努力讓國際防疫合作的 #善的循環 持續溫暖茁壯！”

報導指，台外交部向立陶宛表示感謝，並稱，“立陶宛捐贈台灣的疫苗原預訂在今年9月底運抵台灣，但在立陶宛政府積極推動並經雙方密切協調下，提前兩個月運達，善意及高行政效率令人感佩。台灣政府對遠從波羅的海送達的溫暖祝福，再次向堅毅勇敢的立陶宛政府及280萬人民，表達由衷感謝。”

台外交部稱，“立陶宛與台灣共享自由、民主及人權等普世價值，同樣位處捍衛自由民主體制的戰略前線，在對抗疫情上更是比肩合作。外交部期望兩國未來相互設處後，持續拓展強化雙方在各領域的合作與交流，共同增進雙方人民的友誼福祉。”