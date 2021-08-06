港大近600校友參與聯署呼籲校方撤禁學生代表入校處分

香港大學校務委員會8月4日決定，禁止所有參與港大學生會評議會7月7日會議的學生進入港大校園範圍，以及使用大學設施和服務，直至另行通告。隨後，七名港大校董向校委會發表公開信，認為有關決定在法理上並不恰當，實質上等同向學生採取嚴厲紀律處分。據悉，另有港大校友發起聯署要求撤回“禁入校”處分，截至當地時間6日凌晨，共獲逾 590 個簽名。

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香港大學學生會評議會7月7日通過動議，“感激”七一刺警案疑兇梁健輝“為港犧牲”，引來多方批評後撤回決議並致歉。港大校委會7月27日委任專責小組研究港大學生會評議會事件，對大學的影響及相關風險管控措施。隨後，港大校委會周三召開特別會議，討論並接納專責小組的報告和建議。校委會決定所有參與當日會議的學生，均被禁止進入校園範圍及使用大學設施和服務，直至另行通告為止。同時，校委會要求校方管理層制訂執行方案，跟進事件發展，對措施作適時修訂，並向校委會彙報。大學亦需要檢視現行風險管理機制。

七名香港大學校董周四向校委會發公開信，信中寫道，“作為香港大學校董會的成員，我們認為校委會這項決定在法理上並不恰當；在沒有聽取任何相關學生的辯解而作出處分，於程序上亦有違自然公義原則；在學生會已撤回決議、全面道歉及相關幹事辭職的前提下，校方卻以‘風險管理’為由，肆意剝奪學生學習的機會，亦不符合大眾對大學秉承循循善誘的教育風範之期望。故此我們要求校委會撤回8月4日對學生採取處分的決定，並嚴格按照香港大學條例的相關章程處理此事件。”

據立場新聞報導，有港大校友還發起了聯署要求港大校委會撤回“禁入校”處分，截至當地時間5日晚11時59分，共獲逾590個簽名，當中包括學生會前會長孫曉嵐、前香港大專學界國際事務代表團發言人張崑陽、港大學生會前會長張銳輝等。報導指，聯署發起人表示，感謝各位校友支持，希望校友及香港社會繼續關注事件，校委會及校方理應向所有港大成員及廣大公眾充分解釋決策過程、撤回相關決定及道歉。