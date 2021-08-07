立陶宛副外長：挺台灣並非偶然，有歷史恩情

立陶宛副外交部長艾德梅納斯（Mantas Adomėnas）近日在接受中央社採訪時表示，捐贈疫苗給台灣的決定獲得立陶宛許多民眾認同，原因之一是不少人對台灣有強烈情感，因為他們一直記得來自台灣的歷史恩情。立陶宛今年6月宣布向台灣捐贈2萬劑阿斯利康疫苗，使其成為了首個向台方捐贈疫苗的歐盟國家。

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艾德梅納斯本周在專訪中向中央社表示，台灣民眾強烈的正面回應深深觸動立陶宛人。他說，立陶宛與台灣民眾情感親近並非最近才有的事，而是可追溯至20世紀中期。作為波羅的海三國之一的立陶宛經蘇德密約被前蘇聯佔領後一直存在對蘇方統治的抵觸，並最終於1990年3月11日宣布從蘇聯獨立。立陶宛人民為爭取獨立還與愛沙尼亞和拉脫維亞的民眾在1989年8月以人鏈的方式組成了轟動全世界的波羅的海之路，大約有200萬人參加了這一和平示威活動。

報導引述艾德梅納斯的話說，“在協助立陶宛延續獨立國家地位方面，中華民國政府曾扮演重要角色。冷戰時期，中華民國並未承認立陶宛等波羅的海國家是蘇聯的一部分，立陶宛人對此感念至今。”美國是當時最堅定對前蘇聯佔領波羅的海採取“不承認”政策的國家。艾德梅納斯說，老一輩的立陶宛外交官告訴他，“1970年代，立陶宛在華盛頓的公使團曾獲中華民國駐美大使館多方協助”。

艾德梅納斯說，“立陶宛關心台灣和世界各地追求自由民主的人，因為立陶宛的重生之路就是一條捍衛自由、民主、法治、人權的道路。”他說，立陶宛將儘力協助台灣更加緊密地融入國際秩序及體系，包括運用一切可行方法促使台灣取得各國際組織的會員或觀察員地位。報導指，艾德梅納斯提到，“立陶宛歷經集權統治，至今仍與集權的地緣政治龐然大物為鄰，因此很能體會台灣的處境及與中國的複雜關係。”他談到，立陶宛與台灣開始民主化的時間差不多，這些都是讓立陶宛對台灣倍感親切的原因。

另就記者提出，如此高調地挺台是否懼怕北京施壓的提問，艾德梅納斯說，來自中方的抗議、威嚇當然少不了，但“立陶宛人大概對高壓習慣了，可沒那麼容易屈服”。他稱，相較於立陶宛脫離前蘇聯以前所經歷的，目前來自中方的壓力可謂“十分溫和”。據悉，台灣在去年4月捐贈立陶宛10萬片醫療級口罩。今年6月22日，立陶宛宣布援贈台灣2萬劑新冠疫苗。立陶宛官員對此表示，熱愛自由的人們應相互關照，朋友互助是很自然的事。

艾德梅納斯在採訪中還透露稱，立陶宛駐台代表處預計年底前開始運作，屆時不排除由外交部或經濟部副部長來台出席揭幕儀式，他個人就很想再對台灣進行訪問。他說，“台灣也已證明，有活力的民主制度與傳統價值可兼容並蓄，民主不適合特定國家的說法與事實不符。”