港府高官：《反外國制裁法》列入基本法附件三自然恰當

香港特區政府律政司司長鄭若驊8月8日刊文表示，中國全國人大常委會早前通過新的《反外國制裁法》是全國性法律，而且採取反制措施完全屬於外交事務，依《基本法》第18條，列入附件三在香港特區實施，是“最自然、最恰當的方法”。她指出，有關決定最終應由全國人大常委會在徵詢基本法委員會和特區政府後作出。

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據了解，中國全國人大常委會下周二至周五將召開會議，議程包括增加香港和澳門《基本法》附件三的全國性法律。消息指，會議或會討論將《反外國制裁法》納入《基本法》附件三。鄭若驊周日在港府新聞網上發表了題為“反外國制裁法公平合理”的文章。她稱，《反制裁法》是全國性法律，而且採取反制措施完全屬於外交事務，依《基本法》第18條將之列入附件三在香港特區實施，“是最自然也最恰當的方法”。鄭若驊表示，有關決定最終應由全國人大常委會在徵詢基本法委員會和特區政府後作出。

《反外國制裁法》6月10日公布並於公布之日起施行。根據該法規定，被列入反制清單的個人、組織將受到以下一種或多種制裁措施，包括不予簽發籤證、不準入境、註銷簽證或者驅逐出境；查封、扣押、凍結在中國境內的動產、不動產和其他各類財產；禁止或者限制中國境內的組織、個人與其進行有關交易、合作等活動；其他必要措施。中國有關部門還可以對被列入清單的個人的配偶和直系親屬等採取反制措施。《華爾街日報》日前引述消息人士的話報導稱，中國政府正計畫在港澳出台新的法律，可能會禁止在這兩個城市的外國實體和個人遵守針對中國的制裁措施。

報導指，在中美就香港的未來發生對峙之際，在港澳、特別是在國際金融中心香港引入該法律可能會令許多公司及其僱員陷入兩難境地。就有人對《反外國制裁法》的影響表示關注，鄭若驊回應指，大家更應該問別國為何干預中國行使國家主權訂立國安法，認為這些國家應該遭受譴責。她補充說，“不禁想起一些反中亂港分子曾不斷無恥地乞求外國制裁中國包括香港，行為令人不齒，愛國愛港的人絕不會作出此等卑鄙劣行。”

此外，全國人大常委譚耀宗就該議題表示，《反外國制裁法》透過本地立法在香港實施屬合適做法，認為外界勿需太多憂慮。他在出席一項活動後被問到，有意見憂慮《反外國制裁法》如果在港實施，會損害香港的國際金融中心地位，以及影響國際間的交流，譚耀宗說，相關法例並非為香港而做，若要在當地實施，以本地立法落實較為合適，本地立法過程中，亦可以澄清各項問題，認為外資務須過多憂慮。

譚耀宗說，下次全國人大常委會會議將於本月17至20日在北京舉行，只知有全國性法律要納入《基本法》附件三，未知涉及哪一條法律。此前，美國拜登政府7月16日發布商務警示，告誡在香港運營的美國公司，它們受到香港法律，包括香港國安法的約束，還需要面對沒有法院傳票即被電子監控的風險，及必須向港府提交公司及客戶數據的風險。