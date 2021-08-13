台國防部將延用外國人才 強化關鍵專業技術

自台北方面消息，台灣國防部8月13日表示，近期國發會修正外國專業人才延攬法令，並授權國防部訂定國防領域專長條件。據悉，台國防部在預告各項資格並訂定相關條件後，其國防廠商進用符合者，可獲居留、健保等法令保障。

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據中央社報導，根據台國防部12日公布的“外國特定專業人才具有國防領域特殊專長草案”，該部門及相關產業有意引進者包括曾經或現任於其他國家或於台灣國防航空、船艦產業領域，具有關鍵專業技術，除取得國內外大學相關係所的博士以上學位外，具有5年以上相關工作經驗的外國人才。

報導指，台國防部有意延攬從事國防航空產業的機械、電機、專案管理、研發、製程工程等具5年工作經驗，或從事國防船艦產業的特殊艦載武器裝備及載台設計（包含性能、結構、推進、電力、指管、輔機、艤裝等系統）等具5年工作經驗的外國人才。

台國防部稱，因國防航空及船艦產業專長領域涵蓋範圍廣泛，為免遺漏，經主管機關會商相關中央目的事業主管機關認定其專業技術或跨國經驗為台灣亟需的人才，也是延攬資格條件之一。

台灣花蓮中橫公路台8線西寶路段在4月4日發生一起意外，一名外籍男子騎自行車摔落山谷身亡，當地媒體後來報導指死者是一名參與了台灣“潛艦國造”的英國工程顧問，其也間接地向外界揭示了外國專家參加台軍事研發的活動。

此外，曾擔任台軍參謀總長的黃曙光上將則在退役後少有地向媒體介紹了主持“潛艦國造”的過程。