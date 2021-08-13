張劍虹、羅偉光及蘋果3公司涉國安案件押至9/30再訊

前壹傳媒行政總裁張劍虹、前《蘋果日報》總編輯羅偉光，以及3間與該報相關的公司，被控“串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全罪”，案件8月13日在香港西九龍裁判法院提堂。據悉，羅偉光保釋申請被拒，繼續還押；張劍虹當天則沒有申請保釋，但已向高等法院提交申請，等待排期處理。案件押後至9月30日再審，與《蘋果日報》另外4名前高層被控違反香港國安法的案件，同一日審理。

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今年6月17日，香港警方國安處出動逾500警力，拘捕張劍虹、羅偉光，以及時任壹傳媒營運總裁周達權、香港《蘋果日報》副社長陳沛敏、蘋果動新聞平台總監張志偉等人。之後港警將張劍虹、羅偉光及壹傳媒三間公司（蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司、蘋果互聯網有限公司），以香港國安法中的“串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全罪”起訴，法官拒絕張、羅兩人的保釋申請。之後兩人已辭去壹傳媒所有職務。

根據港警檢控書，張劍虹、羅偉光及三間公司被控罪行詳情為，“於2020年7月1日至2021年4月3日期間（包括首尾兩日），在香港與黎智英及其他人一同串謀，請求外國或者境外機構、組織、人員實施對香港特別行政區或者中華人民共和國，進行制裁、封鎖或者採取其他敵對行動”。

據立場新聞報導，多名前《蘋果日本》員工當天到庭旁聽。署理助理刑事檢控專員張卓勤代表控方，申請案件押至9月30日再訊，與另外四名《蘋果日報》前高層，即前執行總編輯林文宗、前副社長陳沛敏、前英文版執行總編輯馮偉光（筆名盧峯），及前主筆楊清奇（筆名李平）的案件同日提訊。