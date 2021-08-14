英亞太影子大臣指助港人移民BNO計畫執行緩慢

英國工黨籍的亞太地區影子大臣、下議院議員斯蒂芬·金諾克（Stephen Kinnock）近日在受訪時批評，由保守黨政府推出的幫助香港人通過英國國民（海外）護照（BNO）簽證途徑移民赴英的計畫執行“緩慢”且“低效”。

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金諾克在採訪中向《南華早報》表示，今年第一季度 “只有20%”的申請得到了英國政府的處理，這是“非同尋常的”。保守黨政府此前宣布由今年1月起，符合BNO簽證的香港人及其家屬，將可在英國居住、讀書或工作5年，之後可申請無限期居留，再居住12個月後可登記成英國公民。

金諾克說，“我擔心的是那80%的人，他們提交了申請，正在等待內政部的消息。但我確信，香港當局非常清楚他們這樣做的事實，這讓我很擔心”。報導指，根據英國政府的統計數據，在今年第一季度提出的3.4萬份BNO簽證申請中，約有21%獲得批准，這意味着超過四分之三的申請沒有被處理或被批准。據悉，英國政府將在8月底公布第二季度的統計數據。

在有報導稱，那些已經抵英的港人在獲得當地服務、尋找住宿和工作方面遇到困難的情況下，金諾克則敦促保守黨政府提供更多支持。金諾克說，“政府應該做更多的工作，圍繞誰是BNO持有人，他們的簽證給了他們什麼，在法律上意味着在全科醫生那裡註冊，並讓房東得到適當的通知。”他補充說，一些英國房東不接受BNO護照作為有效的身份證明形式。

對此，英國內政部在一份聲明中回應指，“我們一直說，我們的目標是在12周內對BNO路線的申請作出決定”。該部門補充說，上述提到的統計數字涵蓋了BNO簽證申請“只開放了約8周”的時期。報導指，金諾克並未回答未來如果工黨掌權，是否會撥出更多資金幫助港人在英國定居的問題。他說，“在離大選這麼遠的時候，我還沒有能力做出支出承諾”。

英國政府已經撥出“超過4300萬英鎊”來支持BNO簽證持有者在抵英後地融入和適應，“讓他們一抵達就有最好的開始，並支持他們找到一個家，為他們的孩子找到學校，獲得機會和繁榮”。但活動人士表示這還不夠。活動團體 “香港人在英國”的主任朱利安·陳指出，據英國內政部自己的研究估計，“由於來自香港的高技術移民的到來，五年內政府財政將獲得24億英鎊至29億英鎊的凈收益”。

據了解，這項研究是在未來五年內估計有30萬香港人移民到英國的基礎上進行的，這意味着4300萬英鎊的撥款將達到每人頭上143英鎊，該負責人說這個數字是 “有問題的”。此外，金諾克在採訪中對《泰晤士報》近日發表的文章中，關於“中國間諜冒充難民試圖通過BNO計畫進入英國”的報導表示擔憂。他說，需要有一個“明確的過濾器”。

金諾克說，“我認為令人擔憂的是，BNO計畫有可能被滲透，親北京的人有可能在人們到達英國後利用該系統從事監測和監視工作。”他說，“我們也需要一個真正強大和健全的審查系統，由真正了解香港政治的人向內政部提出建議。” 金諾克還對保守黨政府在涉及中港官員就港疆人權問題的《馬格尼茨基法》制裁的“不作為”提出批評和質疑。