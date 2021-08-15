香港“民陣”宣布解散 公民社會面臨嚴峻挑戰

香港民陣今天8月15日發聲明宣布自我解散，原因是在香港這個半自治的中國領土上，抗議活動受到鎮壓。“公民社會正面臨著前所未有的嚴峻挑戰”。

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據法新社今天發自香港的報道，2019年香港大規模民主抗議活動背後的聯盟--民間人權陣線（CHRF簡稱民陣）成立於2002年，倡導非暴力，是香港許多大規模抗議活動的推手，包括2019年的抗議活動。這些活動有時會在擁有730萬人口的香港，將超過100萬人聚集在一起。

這些有時是暴力的示威活動後來導致中國中央政府的強力接管。特別是北京2020年在香港實施了一項國家安全法。該法事實上可將表達任何形式的反對意見定為犯罪。根據這項嚴酷的法律，已有60多人被捕。

許多反對派和西方當局指責北京按照自己的形象重塑香港這個前英殖民地，終結了1997年移交時的"一國兩制"原則。

另一方面，中國聲稱《國家安全法》對於2019年抗議活動後恢復香港的秩序是必要的。

法新社說，香港“民陣”多數活動家遭到被逮捕和監禁，包括前領導人岑子傑（Jimmy Sham）和陳皓桓（Figo Chan）。

據法新社統計，香港約有30個其他民間社會團體因害怕被鎮壓而自行解散，包括在8月10解體的香港最大教師工會“教協”。這個擁有9萬5,000名專業教師的團體，也在民主運動中發揮了重要作用。