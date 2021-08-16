蘇貞昌：台灣只要內部不亂 就能對抗外來侵略

自台北方面消息，台灣行政院長蘇貞昌8月16日說，阿富汗情勢會這麼亂，就是內部自己亂，台灣只要內部不自己亂，就能對抗任何想來侵略台灣的外來武力。

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據中央社報導，阿富汗變天，塔利班接掌政權。中廣董事長趙少康說，小心阿富汗是台灣的前車之鑒，並批民進黨把台灣前途和台灣人的生命完全交到中國及美國手上，“既愚笨又不負責任”。報導指，蘇貞昌周一受訪時表示，“這些年來台灣人團結一致對抗疫情、病毒，才能安全；同樣道理，大家能合作努力，很多國家經濟負成長時，只有台灣能正成長，只有自助才能人助、團結才有力，只有內部不亂，人家才不會趁機侵略。”

報導指，美國在台協會（AIT）處長孫曉雅在拜會總統蔡英文、副總統賴清德後，周一上午拜會蘇貞昌。蘇貞昌介紹稱，孫曉雅專程去看他，非常高興、兩人談了好久，超過原定時間。他稱，孫曉雅大學畢業就來台灣，對台灣非常了解，她代表美國總統拜登、美國政府及各界對台灣的堅定支持。

蘇貞昌說，“孫曉雅盼兩國間進一步發展經濟、貿易往來，能更進一步合作，對於台灣疫情控制各方面成績非常肯定；也會持續支持台灣加入世界衛生組織、世界衛生大會等國際組織。”

蘇貞昌稱，他也代表台灣政府給予孫曉雅最高歡迎，感謝美國在台灣缺少疫苗時，派3位跨黨派參議員到松山機場宣布會送台灣疫苗，後來送的疫苗更超出宣布時的3倍之多，“台灣人民很有感，特別感受到美國是台灣真朋友，台灣也很重視台美間的關係。”

蘇貞昌稱，孫曉雅回應指，美國很感謝去年缺乏口罩等物資時，台灣及時幫忙，美國人也很有感。他說，“交朋友是互相的，台美是最大貿易夥伴，對民主、自由價值一致，德不孤必有鄰，孫曉雅到訪，更看出台灣經過大家努力，朋友很多，大家要有自信、要做得更好。”