金門炮戰63周年馬英九重提九二共識 台陸委會：多數人民未接受

1958年金門炮戰63周年之際，台灣前總統馬英九通過臉書呼籲，唯有兩岸和解，才能讓過去的殺戮戰場變成兩岸的和平大道，期許兩岸能繼續在“九二共識”的基礎上，重啟中斷的協商與交流。台灣陸委會當天回復媒體質詢時稱，“北京當局的‘九二共識’是沒有中華民國生存空間的‘一個中國原則’，台灣多數人民並未接受”。

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馬英九在臉書上寫道，“今天是八二三砲戰63周年。1958年從今天起，共軍44天內對150平方公里的金門島發射47萬多發砲彈，造成金門軍民死傷與房舍毀損；其實死傷毀損的不只是生命財產，還有兩岸人民的情感。最後國軍成功反擊，迫使共軍停火2次，將砲擊改為‘單打雙不打’的隔日模式，守住了金門，也守住了台灣。每到這一天，每次去金門，我的內心依然百感交集。”

馬英九稱，“唯有兩岸和解，才能讓過去的‘殺戮戰場’，變成兩岸的‘和平大道’。因為和解，帶來通航與通商，過去從大陸射來的砲彈，得以轉變成經貿與觀光的銀彈，與每天運過來幾萬噸的清水，以及觀光客必買的砲彈殼菜刀。”他表示，“期許兩岸能繼續在‘九二共識’的基礎上，重啟中斷的協商與交流。過去我執政時，在堅守台海和平與國家主權的基礎上，與大陸完成23個各類交流的協議。既然過去可以，現在沒有道理不行。”

據中央社報導，台陸委會當天回應媒體質詢指，“政府已多次重申，北京當局的‘九二共識’是沒有中華民國生存空間的‘一個中國原則’，台灣多數人民並未接受。‘呼籲國內各界不要輕易落入中共設定矮化台灣的政治框架’。”台陸委會稱，“總統蔡英文今天強調，八二三金門戰役的精神，就是台灣人民向全世界展現守護國家、團結一心、堅定自我防衛的決心”。其表示，“面對中共堅持不放棄對台用武，政府捍衛國土主權、寸步不讓，維護民主自由、堅守不退”。

據悉，蔡英文周一走訪了“軍備局生產製造中心”及“空軍防空暨飛彈指揮部”。她在講話中稱，“單憑一黨一派無法抵禦外侮，只有同心協力、堅定信念，才能夠守護自己的國家”。此外，國民黨主席江啟臣和宣布參加黨主席競選的朱立倫同樣參加了相關的紀念活動。

江啟臣致詞表示，“八二三戰役是第二次台海危機，參戰人員包括當初在大陸就從軍的國軍，也包括台籍義務士官兵，是一個軍民一體、族群融合，共同對抗敵人的一場戰役”。他說，“這場戰役影響後續中華民國發展乃至兩岸情勢、區域安全和平，這也告訴大家，面對外來可能的攻擊或可能的衝突，唯有展現捍衛自己的決心，別人才有可能幫忙。”