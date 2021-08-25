明年度國防預算達3726億 台國防部：政院審議中

自台北方面消息，台灣行政院日前公布明年度國防預算將達3726億元新台幣，也傳出將以特別預算方式提升戰力。台灣國防部8月24日回應指，明年度國防預算編列內容及額度，目前還在行政院審議程序，對各種臆測不作評論。

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據中央社報導，台行政院日前公布明年度國防預算將達新台幣3726億元新台幣，較去年成長3%，且外傳軍方規畫2000億元新台幣特別預算，強化飛彈自製能力，將台灣打造成“刺蝟島”。

台國防部周二上午舉行“民國110年九三軍人節系列活動”線上記者會。台國防部發言人史順文少將對此表示，有關明年度國防預算編列內容及額度，目前還在行政院審議程序，國防部對各種臆測，不作評論。

史順文稱，“國防部依照‘防衛固守、重層嚇阻’的軍事戰略指導，審慎的規畫、籌建各項建軍備戰的需求，來因應敵情的威脅，確保國家的安全。”

近日，當地媒體報導指，台國防部計畫推出2000億元新台幣特別預算案，用於加速提前量產導彈，尤其是對中國大陸具有 “源頭打擊”能力的導彈。據稱，這份預算案已經得到蔡英文“拍板”。

此外，日前解放軍東部戰區宣布在台島周邊進行多軍種實兵演練的消息之後引發高度關注。23日，中國海事部門接連發布了南海、黃海、渤海海域三個方向實彈射擊演練的禁航通告。