台國防部2022年度預算達到3726億新台幣 為歷年最高

據中央社8月26日報導，台灣國防部2022年度預算共3726億新台幣（約合人民幣864.82億元），為歷年最高。

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台灣行政院會周四通過2022年度中央政府總預算案，其中“國防經費為新台幣3726億元，較110年度增加108億元、約增3%，創下歷年來最高的國防預算，若再加上新式戰機（66架F-16V）採購特別預算401億元，共計4127億元”。據了解，該預算書將於8月底送抵台立法院。

報導稱，“台灣國防預算在106年度編列3217億元、107年度編列3318億元、108年度編列3460億元、109年度編列3580億元、110年編列3668億元，111年度編列3726億元，在中共頻對台文攻武嚇之際，呈現年年成長趨勢。”

報導指，“由於許多對美採購軍事裝備過去幾年已編列持續性預算，因此購買108輛M1A2T新式戰車、66架F-16V（Block70）戰機等部分預算，已編列在111年度。111年度預算也同樣包括潛艦國造，還有例如沱江級軍艦、兩棲船塢運輸艦等國艦國造案，以及各型雲豹甲車等裝備量產案，還包括由漢翔與洛馬原廠共同構改的F-16V（Block20）等預算案。”

報導稱，“不過，由於110年度國防預算書的公開版本，未見MQ-9B（海上衛士）無人機、配備於‘岸防巡航飛彈系統’（CDCM）的岸置魚叉飛彈、海馬斯（HIMARS）多管火箭系統、M109A6（Paladin）帕拉丁型自走砲，但因美方已同意供售，因此今年是否會出現在公開預算中，以及預算的分配方式，值得關注。”