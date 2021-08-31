海外物業來港推售小心 證監會指屬集體投資者可能違法

海外物業在香港銷售並非新事物，近兩年因着社會情況而更趨熱烈，但香港證券及期貨事務監察委員會(證監會)及出警示，指兩個在港銷售的日本和英國物業，需要由他人代為管理，有較高機會屬於集體投資計畫，須受《證券及期貨條例》規管，若有關計畫未獲認可而推售，或屬違法；而投資者可能未必獲得保障。

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昨(30日)天被證監會點名是疑似「集體投資計畫（CIS）」個案共有三個，當中兩個屬於投資海外物業，分別是位於日本大阪的「@RLiS_house 難波」和位於英國曼徹斯特的「The Element」，餘下的一個是涉及數碼代幣「LABS Security Token」。證監會指出，上述計畫表面上具備集體投資計畫某些特點。根據證監會公開資料，凡投資計畫涉及財產安排、參與者無日常扛制權，以及由他人代為管理或彙集供款，而目的是讓參與者收取回報，便屬集體投資計畫。

上述三個被點名的案例，在證監會新推出的「非認可投資計畫警示」中出現。警示指出，海外房地產的投資安排也可能屬於集體投資計畫，當中包括一些海外酒店、服務式住宅、學生宿舍和商場的投資項目，因為相關項目性質上需要由他人代投資者管理。證監會續稱，在一般的物業投資中，投資者購入物業後便擁有管理物業的日常控制權，包括出租物業的租賃細則，但集體投資計畫的投資者則沒有這權力，甚至租金收入亦可能是彙集整幢物業的收入後再分派。 地產代理監管局發言人其後亦指出，不論是消費者或參與海外物業銷售的代理，部分海外物業於性質上可能並非單純的物業買賣，有可能是集體投資計畫，受到《證券及期貨條例》的規管。局方稍後會向代理髮出通訊，提醒他們避免進行或推廣非認可之集體投資計畫。

地監局提醒，購買境外物業十分複雜，並涉及風險，即使透過香港本地持牌地產代理交易，亦無法確保物業能如期落成。而證監會更補充，如果集體投資計畫涉及海外物業及海外計畫營運者，香港監管機構未必可以提供法律或監管協助。

有不具名的業界人士指出，市場上確有部分投資活動在鑽法律空子，但監管機構執法存在一定限制，相信只有法庭案例出現，才會收效。