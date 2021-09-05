長榮三位機師確診芝加哥航線暫停1500名機師全面普篩

華航「諾富特飯店機師確診事件」一度造成台灣疫情破口之後，經過三個多月，死了幾百人，好不容疫疫情逐漸降溫，但台灣另一家大型航空公司長榮，近日又發生機師遭感染將病毒帶入台灣事件，五天之內已有三位機師確診，由於懷疑是Delta變種病毒入侵台灣，全台高度警戒，其中一名違反防疫規定的機師已經被長榮開除。

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台灣疫情指揮中心5日證實，有兩位長榮機師確診，由於五天前已有一位長榮機師確診，而且已證實是感染Delta變種病毒，加上後面這兩位機師在被隔之前，足跡遍及五、六個縣市，官方大為緊張，擔心再度出現疫情破口，更擔心感染力強的Delta病毒可能已進入台灣小區。

由於長榮這三位確診機師都是七七七機隊，且三人都曾飛過芝加哥，長榮宣布，將擴大對所有機隊的1500位機師，全部作PCR普篩。另外，長榮台北到芝加哥航線即日起停飛。

台灣交通部長王國材說，歐美等外站，環境很放鬆，尤其美國更是鬆懈，地勤人員跟旅館人員都不戴口罩，導致機組員跟外站接觸時，感染的風險很高。

桃園市政府表示，確診機師在PCR檢測出爐前竟跨縣市移動，還與朋友吃飯群聚，違反加強版機組員自我健康管理規定，將送民航局裁處，最高可罰一百萬元。

長榮公司表示，編號16120的確診機師8月26日從芝加哥飛回台灣後，在七天的加強型自主健康管理期間與朋友人餐敘，併到診所就醫，卻沒有依法事先聯繫衛生局；8月30日執勤台北飛布里斯本前，也沒有確實填寫「勤前健康聲明書」，違反規定，紀律評議委員會決議，將他免職。

台灣官方首度採取最嚴格的隔離措施，其中一位機師感染了讀高職的兒子，兒子的同班同學、老師，甚至包括同班同學的家人，都需集中隔離檢疫；再加上小區接觸者、長榮機組員等，總共六百多人，都送到位於台灣北中南共四處集中檢疫所隔離檢疫。

官方更同步發出110萬封疫情警示的手機簡訊，凡曾與確診機師的足跡重迭的人都收到警告，要求若有癥狀立即前往篩檢，導致許多醫院急診處瞬間湧現人潮。

台灣因為欠缺疫苗，到現在打過一劑疫苗的人只有四成多，打過兩劑的更只有5%，因此邊境防堵成為最重要的措施，爆髮長榮機師感染事件之後，官方已再度加嚴機師入境後的防疫管制措施。