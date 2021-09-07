前海合作區擴七倍 港深合推人民幣跨境使用 研究境外人士任法定機構職

被視為在必要時取代香港金融中心地位的深圳前海深港現代服務業合作區，將會擴大逾七倍，根據中國的新方案，前海將會進一步擴大金融業對外開放，人民幣跨境使用將在區內率先試驗；另在不危害國家安全的情況下，開放對港澳區的服務領域，主要是創新科技；又會「探索」允許符合條件的港澳和外籍人士擔任前海合作區內法定機構的職務。

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北京政府一連兩日發表加強深圳前海和珠海橫琴的發展，以推進粵港澳大灣區發展，但與澳門將與廣東省共管珠海的橫琴區不同，香港與深圳在前海的合作沒有制度上的改變，而是在原來的基礎上加強前海發展。中國期望，到了2025年，前海可建成更高層次的開放型經濟新體制，初步形成具有全球競爭力的營商環境；到了2035年，令營商環境達到世界一流水平。

根據中國政府昨(6日)印發的《全面深化前海深港現代服務業合作區改革開放方案》，已有十一年歷史的前海合作區，總面積將由現時的14.92平方公里擴大至120.56平方公里。

功能方面，本已着重金融業發展的前海將會着力提升作為中國金融業對外開放試驗的示範作用，為此，該區將會是跨境人民幣業務創新試驗區，以便與香港金融市場互聯互通，並率先試行外彙管理便利化等措施。另外，方案又提出，會支持符合條件的金融機構開展跨境證券投資等業務；支持國際保險機構在前海合作區發展，為中資企業海外經營活動提供服務；探索建立粵港澳統一的綠色金融標準，為中國企業利用港澳市場進行綠色項目融資提供服務；支持香港交易所前海聯合交易中心開展大宗商品現貨交易。

方案又提出，在不危害國家安全和風險可控的前提下，在《內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排》(簡稱CEPA)框架內，支持前海合作區對港澳擴大服務領域開放；推進現代服務業創新發展，包括聯動建設國際貿易組合港，聚焦人工智能、健康醫療、金融科技、智慧城市、物聯網、能源新材料等港澳優勢領域，大力發展粵港澳合作的新型研發機構。

方案亦提出，引進港澳及國際知名大學開展高水平合作辦學，建設港澳青年教育培訓基地。為此，當局會簡化香港和外地居民在當地生活的手續及提供便利。

行政長官林鄭月娥歡迎北京政府提出《前海方案》，港府會全力配合，政制及內地事務局局長聶德權將出任港深高層次工作專班的港方組長，以加快推動雙方有更高水平的合作。中聯辦發言人更引述主任駱惠寧的說話，指香港「不進則退，慢進也是退」，呼籲香港善用國家政策大勢和自身發展優勢，乘勢而上。

中國國務院於2010年8月批准設立前海深港現代服務業合作區，截至2016年底，在前海註冊的金融類企業已達到5.09萬家，占當地企業總數的46.6%。當時，時任香港經貿商會會長李秀恆指出，前海與香港正面競爭，香港地位被削

弱是無可避免的趨勢，主因是中共無法全權操控香港，有必要另建一座城市「對衝」香港，即使不能取代香港，但可以作為香港的後備金融城市。時至今日，目前在前海註冊的港資企業達11500家，以金融業、現代物流業、信息服務業、科技服務業、專業服務業等現代服務業為主。