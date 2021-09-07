台灣Delta疫情連環爆官方憂心桃園雙北嚴陣以待

台灣Delta疫情連環爆。繼長榮航空五天內有三位機師確診Delta變異病毒之後，新北市板橋區一家幼兒園昨天也爆出極可能也是Delta病毒的群聚感染，到今天已經有15人確診；另新北市中和區也有一所國小一位學生確診。這三件感染案，彼此並沒有關聯，換句話說，Delta病毒可能已經在台灣的小區內散播，並造成幾波感染，加上采檢的陽性率偏高，台灣官方承認，十分憂心。

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長榮航空機師感染事件共有三位機師確診，都住在桃園，其中一位機師並傳染給就讀高職的兒子，這個傳播鏈目前共4人確診，已經確認4人都感染Delta病毒。

經過病毒基因序列比對，第一位確診機師的基因序列，和後面兩位駕駛同一班飛機的兩位機師和其中一位的確診兒子不同，換句話說，第一位確診者和後三位的感染源不同，但目前都還不知道感染源是誰。

第二件感染案，也就是新北市板橋區一家幼兒園感染事件，目前只知最早的源頭是幼兒園的女老師，經緊急采檢相關人員，昨天爆出8名幼兒和1名家長確診，今天再爆出2名幼兒、3位家長確診，合計這個傳播鏈已經有15人確診。也不知道感染源是誰。

新北市市長侯友宜今天表示，雖然幼兒園的基因定序還沒出來，但經過昨夜緊急防疫會議後，已將幼兒園的案件，視同遭Delta病毒感染，整個新北市在防疫上提升為「加強二級警戒」。如果疫情擴大，他呼籲中央「該升三級就升三級」，未來如果基因定序有1例Delta確診個案，新北市就將停止餐廳內用。新北市政府也邀集全市醫療院所開會，為提升醫療量能，預作準備。

侯友宜還說，中和區某國小有一名學童確診，班級停課14天、全校即起預防性停課3天；這是單獨個案，和板橋某幼兒園群聚感染案無關，受影響學生人數有2075人，總計目前新北市受停課影響的學生人數達4327人。

針對板橋幼兒園事件，官方擴大采檢和隔離人員，指揮官陳時中說，到目前為止，已確認采檢結果的數量雖不多，但陽性已經多達14人，分析陽性率高，他承認，他其實很擔憂心。

台大兒童醫院院長黃立民指出，新冠病毒在孩子體內不容易繁殖，因此目確診的10名幼兒病毒量不高，癥狀不明顯，反而容易造成隱形傳播，但要求幼兒全天戴口罩勤洗手很困難，他建議台灣官方對相關接觸者及家戶進行廣篩，並讓學校老師和家長儘快接種疫苗。

另，與新北市一水之隔的台北市，有兩名幼童在9月1日開學前，曾到新北市板橋區這家幼兒園上課，台北市也採取緊急措施，兩名幼童和他們的家長都已送到防疫旅館隔離。

由於全台灣目前打過第一劑疫苗的人只有四成多，打過兩劑的人還不到5%，三位機師都打過兩劑，仍遭Delta感染，讓台灣民眾聞Delta色變。