臨近聯合國大會 吳釗燮撰文多國媒體呼籲聯合國接納台灣

第76屆聯合國大會將於紐約時間14日在聯合國總部開議，台灣外長吳釗燮在國際媒體撰文呼籲聯合國接納台灣，讓台灣在全球抗疫和復甦、永續發展目標和對抗氣候變遷等領域作出貢獻。

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荷蘭主流網路媒體“在線新聞“（The Post Online）9月6日刊登吳釗燮專文，題為”重新設想納入台灣－聯合國體系將更具韌性“。吳釗燮指出，聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）今年6月曾強調，COVID-19疫情凸顯世人共同的脆弱性和休戚與共。唯有包容，聯合國及其所服務的國家和人民才能從中受益。而台灣有效應對疫情、配合全球供應鏈需求，以及持續對全球夥伴國家提供實質援助，說明台灣能在聯合國體系中發揮建設性貢獻。

“西班牙外交官電子報“（The Diplomat in Spain）也刊登吳釗燮雙語版投書指出，台灣是良善的力量，聯合國排除台灣，不僅違反尊重人權及基本自由的原則，更有礙聯合國的整體努力。

吳釗燮寫道，中華人民共和國藉由將2758號決議與北京的“一個中國原則“畫上等號的錯誤作法，專斷地將其政治立場強加於聯合國。中華人民共和國從未統治台灣，只有台灣人民以民主程序選出的政府，才能在國際上代表台灣。

吳釗燮還向西班牙讀者表示，過去60年來，台灣持續向全球各地的夥伴國家提供援助，聯合國通過“2030年永續發展議程“後，台灣更是聚焦協助其夥伴達成”永續發展目標“（SDGs），近來則致力於協同抗疫及疫後復蘇。關於氣候變遷議題，吳釗燮指出，台灣不但不會置身事外，且正努力尋求將減碳挑戰轉化為新契機的最佳途徑。

據中央社報道：位於關島的太平洋每日新聞（Pacific Daily News）以及太平洋島嶼時報（Pacific Island Times）網站也刊登吳釗燮的投書指出，台灣有能力貢獻，台灣是良善的力量，當全球需要努力儘速從疫情中復甦時，聯合國拒絕台灣，對全球而言，是道德及實質損失。

9月1日法國大報世界報（Le Monde）也以紙本與網路電子版刊登吳釗燮投稿，題為“現在正是聯合國納入台灣的時刻”，內容指出，在中華人民共和國的壓力下，聯合國與其機構持續以1971年聯合國大會第2758號議案排除台灣。然而這份決議案處理中國在聯合國的代表問題，卻沒有提及中國對台灣主權的宣稱，也未允許中國在聯合國代表台灣

他進一步寫道，台灣護照持有者也被禁止進入聯合國場館；甚至連台灣記者都無法取得相關報導許可證。如此歧視待遇的唯一原因就是國籍。不讓台灣公民社會成員進入聯合國，不僅打碎了多邊主義的理念，也與聯合國尊重人權與基本自由的原則背道而馳。