逾半區議員辭職不宣誓 211人周五起分批宣誓 民主黨批港府不澄清失實信息

經過「消息人士」發放有關民主派區議員宣誓可能被褫奪資格(DQ)及追討薪津的消息後，當局證實，有260名區議員自行辭職，毋須宣誓，占區議員總數的54%，若單以民選區議員計算，比率會升到58%；至於餘下的211名區議員將由本周五起分批宣誓。港府表明，不符合宣誓要求者，將會被DQ，並立即停止支付薪津，但沒有說明會否追討過往的薪津。最受影響的民主黨，其主席羅健熙不滿當局未有在傳言四起時澄清是「失職失責」，亦難以估計最終有多少黨員可以保留區議會議席。

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民主派在本屆區議會選舉大勝，在全港十八區的452個議席中取得八成半的議席，但港府在區議員已履職後，藉中國人大常委會就立法會議員和公職人員宣誓所作決議，要求區議員重新宣誓，並於5月中由立法會通過《2021年公職(參選及任職)(雜項修訂)條例》。其後，建制派報章不時引述不具名的消息人士發放不同消息，包括曾參與和協助民主派初選者、簽署抗爭派「墨落無悔」聲明書及展示「光復香港 時代革命」旗幟的區議員均有可能被裁定宣誓無效而被DQ；估計會被褫奪資格的民主派區議員人數由最初的一百多人逐步增加至超過二百人；而被DQ後的情況，則由實時喪失資格到追討薪津，而追討的日期可追溯至由上任起至被DQ日，涉及金額可以超過一百萬港元。擁有最多區議員的民主黨曾要求行政長官林鄭月娥澄清當局會以什麼標準裁定區議員宣誓無效，以及會否追討過往薪津，但港府一直沒有正面響應，而宣誓的日期亦由最初傳出來的7月，改到接近民主黨要表決是否參選下屆立法會之時的9月。

現時全港有479名區議員，當中27人屬當然議員，民選區議員中，除260人請辭外，另有8人因拘禁及離開香港而失去議席。港府沒有公布名單，但當中應包括流亡澳洲的民主黨前議員許智峯等人。

民政事務局昨(7日)公布，現時有211名現任區議員需要宣誓，將會分四批進行，第一批宣誓的，是港島區的25名區議員，他們會在後天(10日)於一個小區會堂舉行儀式。當局已向有關人士發出邀請函，有關人士須確認出席，否則將失去區議員資格。當局表明，為落實《基本法》104條及《港區國安法》第6條對於公職人員宣誓規定，區議員需要宣誓擁護《基本法》及效忠香港特區，而民政事務局局長徐英偉將擔任監誓人，當局會按宣誓條例要求宣誓人遵守的正面清單及禁止進行的負面清單來決定宣誓是否有效。

不過，宣誓者不會實時獲知其宣誓是否有效，當局說，最快是即晚得合；若有懷疑，當局會給予對方申述機會，然後由監誓人判斷，監誓人有需要時可徵求進一步法律意見。若被裁定宣誓無效而喪失區議員資格，徐英偉沒有直接說明會追討上任以來發放的全部薪津，只是說，議員薪津會由喪失議員資格當日起停止發放，過往若違反誓言亦不會獲得償還，重申不同情境有不同處理方法，要視乎是否符合宣誓的正、負面清單。

除追討薪津安排未明外，當局亦未清楚交代宣誓被指無效的具體準則、被褫奪資格後可否申請司法複核等問題。民主黨主席羅健熙今(8日)早在電台節目表示，由於很多問題未釐清，包括DQ紅線在哪，難以估計黨內區議員有多少人會進行宣誓或過關。

他又質疑當局為何需要四個月來安排宣誓事宜，期間又沒有澄清各方傳出的「風聲」，認為這一定有影響區議員的辭職決定。屬民主派的南區區議員司馬文表示，他會宣誓，但對港府早前危言聳聽以致大批民主派區議員辭職後，近日口風改變，則是一種有損尊嚴的做法。