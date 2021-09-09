參與六四集會 何俊仁等12名被告承認煽惑或參與非法集結罪

香港市民支援愛國民主運動聯合會在維園連續舉辦了三十年的六四燭光晚會，去年被警方以防疫為由而首次禁止後，仍有逾萬名市民進入被圍封的維園悼念，當中26名民主派人士其後被控煽惑他人參與和參與未經批准集結兩項罪名，其中包括支聯會副主席何俊仁在內的十二名被告今(9日)早在區域法院認罪，法院今明兩日會聽取各人答辯及求情。至於否認控罪的支聯會主席李卓人等八人，案件將押後至11月開庭聆訊。

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今早在法院認罪的十二人分別是何俊仁、支聯會前常委張文光、麥海華、趙恩來和梁國華；民間人權陣線前召集人陳皓桓；民主黨的尹兆堅和楊森；工黨主席郭永健和創黨副主席何秀蘭；社民連的梁國雄，以及本土派的朱凱廸。當中七人兼具前立法會議員的身分。

控罪指被告於2020年6月4日在無合法權限或合理辯解的情況下，明知而參與維園一個未經批准集結的公眾集會；另有七人同時被控煽惑他人參與上述非法集會。控方指出，當局當日曾派員以鐵欄和膠帶圍封維園，並在場廣播，指集會屬非法集結，但有人推倒鐵欄，讓自己和其他市民進入維園；集會期間亦有人高叫「六四」和反對修訂逃犯條例和國安法的口號。

而在認罪前，被告陳皓桓在庭內高叫六四集會歌曲《自由花》和《民主會戰勝歸來》的部分歌辭：「無論雨怎麼打，自由仍是會開花」；「民主會戰勝歸來，後有巨浪承接這變改」。

此案涉及多名民主派人士被控，26名被告中，黃之鋒、岑敖暉、袁嘉蔚及梁凱晴早前承認參與未經批准集結而被判囚4至10 個月；張昆陽和羅冠聰早前已離港，遭法庭批出拘捕令。餘下八人不認罪，分別是支聯會的李卓人、鄒幸彤、蔡耀昌、梁耀忠及梁錦威；以及民主黨前主席胡志偉、壹傳媒創辦人黎智英及前網媒記者何桂藍。他們會在11月1日受審，法庭預計審訊十天。