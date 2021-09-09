支聯會常委拒交資料被捕引國際關注 中方促英停止干涉 否則會還擊

香港警方國家安全處早前要求香港市民支援愛國民主運動聯合會（支聯會）9月7日提交過去七年的數據，該會2021年9月6日在限期前表明，不會提交數據。

香港警方拘捕香港市民支援愛國民主運動聯合會副主席鄒幸彤等四名常委引起國際關注，中方亦快速回應。外交部駐港特派員公署發言人在英國外相藍韜文(Dominic Raab，又譯拉布)指責拘捕行動後回應說，對英國政客的說三道四表示「強烈不滿和堅決反對」，聲言若不停止干涉，必將遭到中國回擊。事實上，中方亦為事件上升至國際關注作出準備，除了「兩辦」(國務院澳辦和中央駐港聯絡辦)發聲明支持警方的拘捕行動外，中央駐港國安公署亦少有地開腔支持。

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中國外交部駐港公署及言人今(9日)晨回應藍韜文的推特帖文說，個別西方政客視《香港國安法》為「眼中釘、肉中刺」，充分暴露他們干擾香港施政、破壞香港長治久安的「險惡用心」，中方對此表示強烈不滿和堅決反對，並強調拘捕支聯會成員是依法而行。

發言人又強調，香港事務純屬中國內政，敦促政客停止為香港「反中亂港」分子撐腰打氣、停止干預香港事務以及以任何方式干涉中國內政，否則「必將遭到中國人民的堅決回擊」。

英國外相藍韜文早前在社交網站抨擊香港警方的做法，指是北京利用國安法扼殺香港異見人士和瓦解公民社會的又一令人心寒例證。

而在警方因支聯會拒交資料而展開拘捕行動後，中港政府均發文支持。港府方面，保安局和作為港府第二把手的政務司長李家超分別發表聲明和口頭響應，支持警方採取執法行動；中國政府方面，在北京的國務院港澳事務辦公室、中央在香港的中聯辦和國安公署均發表支持聲明，「兩辦」更是點名批評「鄒幸彤等人為掩蓋和抵賴其涉嫌違法事實」而拒交資料。

因應國安法而在港成立一年多的國安公署，今次是第三次就香港警方行動發文，並獲得新華社和人民網等中央級官媒轉發。公署發言人表示，駐港國家安全公署「堅決支持」香港警隊國安處「對不遵守有關提交資料要求的“支聯會”鄒幸彤等人實施拘捕」，強調違法者必須受到法律制裁，認為這可有效防範、制止和懲治危害國安的行為和活動，維護國家安全。

中國港澳研究會副會長劉兆佳向《明報》表示，國安公署繼壹傳媒創辦人黎智英和《蘋果日報》案件後開腔，反映北京視支聯會案為「重大案件」。他認為，對北京的中央政府而言，以「結束一黨專政」為綱領的支聯會，衝擊中共執政及國家政權，加上支聯會在國際具政治影響力，國安處亦正調查該會是否涉及外部勢力，形容案件「已提升至國家安全、國際層面」。

警方國安處上月下旬在沒有提出證據的情況下稱，有合理理由相信支聯會是外國代理人，要求該會最遲在本月7日提交過去七年的資金往來等資料。支聯會否認是外國代理人，指警方濫權，拒絕提交資料。警方在限期屆滿後翌日採取拘捕行動。支聯會表示，幾名常委已有心理準備承受法律後果，而鄒幸彤在被捕後托律師向外界留話：「據理力爭，無悔無懼」。