深圳市人民幣債券 下月在香港發行 規模最多50億

深圳市政府有意在香港發行規模不超過50億元的離岸人民幣債券，香港行政長官林鄭月娥透露，政策應該在下個月實現，令香港成為中國第一個市政府在境外發行債券的城市。經濟學者麥萃才指出，事件可加強香港的金融中心地位，又可推進人民幣國際化，若成功推行，可以吸引其他市政府在港發行債券。另有業界人士稱，今次的發債規模雖然小，但象徵意義大於實質意義。

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香港特首林鄭月娥昨(8日)在立法會透露深圳在港發行債券時間時表示，香港在金融事業方面可說是進入風生水起年代，呼籲公眾作好裝備迎接陸續有來的重大舉措。她又說，深港金融合作將會升至新台階，其他關於家族辦公室以至發行綠色債券的措施，可以預見陸續出台。

剛被英國的經濟學人智庫評為中國新興市場排名第二的深圳，被指未來五年經濟增長潛力僅次於杭州。深圳市財政局上月下旬曾在官網發出公告，指深圳改革試點首批授權事項之一就是創新地方政府舉債機制，到境外發行離岸人民幣地方政府債券，為此，深圳今年會在香港發行規模不超過50億元的人民幣債券。

根據財政部資料，今年上半年，中國共發行地方政府債券33411億元，平均發行期限10.4年，平均發行利率3.44%。

《南方都市報》引述中國（深圳）綜合開發研究院金融所所長劉國宏說，地方政府在境外發債不僅是因為境外發債相對利率較低，可以降低利息成本，更重要的是，可以加快國內地方債市場與國際接軌，豐富海外人民幣的投資目標，支持人民幣的國際迴流，以內外循環加速人民幣國際化進程。他又說，深圳在港發行人民幣離岸地方政府債券，可以確保實現「一炮打響、一鳴驚人」的引領帶動效果。

香港浸會大學財務及決策學系副教授麥萃才指出，中國融資缺口頗大，需要提供更多融資渠道以解決地方政府的收入問題，發債是其中一個途徑，在港發債券既可為深圳提供一個新的發債途徑，亦可以令香港作為離岸人民幣中心變得更豐富，讓更多產品可以在港買賣，加強香港金融中心地位，同時可以令人民幣進一步國際化。他又說，如果今次安排得以落實及受歡迎，可起示範效應，讓其他市政府考慮在港發行債券，從而加快香港債券市場的發展。