布林肯重申對台承諾將信守履行台灣灣關係法

美國國務卿布林肯13日在眾議院答覆質詢時表示，美國會履行「台灣關係法」對台灣的承諾，也會履行對烏克蘭的承諾。

廣告 繼續瀏覽後續

美軍撤出阿富汗引發的亂象，讓美國總統拜登飽受抨擊，國會議員質疑這將動搖盟友對美國的信賴。

眾議員費茨派垂克詢問布林肯說，他剛從烏克蘭回來，之後要去台灣，兩地人民都「怕得要死」，布林肯是否願公開表態，美國政府將幫助烏克蘭和台灣，抵抗來自俄羅斯和中國大陸的侵略。

布林肯回答說，當然，美國會履行對兩國（both countries）的承諾。

費茨派垂克追問，美國會盡己所能地捍衛他們嗎？布林肯說，美國會信守依據「台灣關係法」所做的承諾，也會信守對烏克蘭的承諾。

另一位眾議員史密斯以中國大陸鷹派官媒「環球時報」報導詢問布林肯，在美國忙着從阿富汗撤軍之時，陸媒強力對台灣人民宣傳「美國拋棄盟友」，暗示未來美國也會拋棄台灣，呼籲台灣向北京投降。

布林肯說，無論中方如何大肆宣傳，中方最希望的就是美國繼續深陷阿富汗，這極度不符合美國戰略利益，卻正中中國大陸下懷。

此外，美國也用行動持續力挺立陶宛和台灣發展關係。白宮國家安全顧問蘇利文13日和立陶宛總理希莫妮特通話，討論深化美國和立陶宛的雙邊關係，蘇利文說，美國強力支持立陶宛，應對來自中國的脅迫。

在立陶宛同意之下，台灣外交部長吳釗燮7月20日宣布在立陶宛設立「駐立陶宛台灣代表處」，引發中方強烈反彈，召回駐立陶宛大使。立陶宛外交部說，在一個中國原則下，立陶宛決心和歐盟及世界上其他許多國家一樣，發展與台灣的互利關係。

而美國國務院也用行動表態支持立陶宛拓展與台灣的關係。立陶宛外長藍斯柏吉斯即將訪問華府，已經排定15日會晤國務卿布林肯；立陶宛國會議員12日晚間也跟台灣駐美代表蕭美琴在華府「雙橡園」會晤。