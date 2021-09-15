香港再獲評為全球最自由經濟體 惟評分下跌 料反映國安法影響後會續跌

加拿大菲沙研究所最新公布的報告，香港以8.91分再次榮膺全球最自由經濟體之位，其次為8.81分的新加坡及8.56分的新西蘭，即頭三位都在亞太區。不過，結果是根據2019年數據得出，已下跌超過零點一分的香港成績，未反映2019年的反對修訂逃犯條例及其後的拘捕行動，以致《港區國安法》的影響，報告預期，日後整合更完整的數據後，香港評分會進一步下跌

廣告 繼續瀏覽後續

菲沙研究所剛發布的《世界經濟自由度2021年度報告》，是根據全球165個國家及經濟體在五個項目的評分綜合得出，排第四、五位的，分別是瑞士及格魯吉亞。至於全球最大經濟體美國則排第六，第二大經濟體中國排116位，台灣排第十七位。

至於一直在這報告位居榜首的香港，今次仍然位列第一。在「國際貿易自由」和「監管」的分項下，香港繼續排首位；在「政府規模」項下則排第9，「健全貨幣」排12，「法律制度及產權」排20，較之前下跌超過零點二分。結果，整體評分得8.91，但已較上一份報告的9.03分下跌零點一二分，研究所指出，這可能開始看到香港回歸後政策改變的影響。

研究所更指出，香港今年的評級是根據2019年的數據計算，未能完全反映2019年開始的社會動蕩事件、港區國安法實施，以及之後的拘捕行動，報告指出，北京的中央政府在2020和2021年對香港的干預會弱化香港的法治、增加財產的不安全性，可能會對日後法律制度和產權的得分有負面影響，將來整合更完整數據後，預期香港的整體評分會進一步下跌。

港府歡迎菲沙研究所將香港再次評為全球最自由經濟體，但反駁報告指北京干預會對香港卓分有負面影響之說。港府表示，研究所對香港法治、國安法立法和中國干預香港事務等評論是不公平的，強調在「一國兩制」下，法律制度一直得以保持，又指法治是香港的重要核心價值，港府將繼續鞏固香港固有的制度優勢，提供有利環境讓企業拓展業務，對香港的長遠經濟發展充滿信心。