驗出介殼蟲中國禁台產番荔枝蓮霧輸大陸蔡英文批干預市場

中國海關總署昨天通知台灣，由於多次從台灣輸往大陸的番荔枝和蓮霧當中驗出介殼蟲，從今天(20日)起禁止這兩種水果輸入中國大陸。這項禁令導致台灣輸往大陸生鮮水果的前三名相繼被禁，可能嚴重衝擊台灣市場行情和果農生計，有台灣果農震驚地說，要開始喝西北風了！

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大陸海關總署公布的數據顯示，台灣輸入大陸的番荔枝和蓮霧被驗出的有害生物是「大洋臀紋粉蚧」(Planococcus minor)，台灣翻譯成「太平洋臀紋粉介殼蟲」，依大陸有關法規，必須禁止輸入。大陸所稱的「番荔枝」，在台灣稱為「釋迦」。

台灣農委會主委陳吉仲說，今年六月以前，台灣輸往大陸的釋迦和蓮霧不合格件數分別是13件和6件，6月28日以後就沒有不合格的通知，台灣從7月開始修正法規，加強檢疫措施，9月10日也通知對岸，昨天卻突然收到禁令。他說，台灣先前對不合格件數早有具體響應，偏偏選在大家團圓的中秋連假通知禁止輸入，令人完全無法接受。

陳吉仲說，「太平洋臀紋粉介殼蟲」分布在亞洲多國，在水果表面就能處理，輸入國直接熏蒸後可以繼續貿易，從來沒有片面暫停輸入的案例，陸方的作法不符合國際規範，應拿出科學證據。如果陸方9月底前沒有正面響應，將依世界貿易組織(WTO)的規範提出爭端解決控訴，促使陸方取消禁令。

去年台灣生產的番荔枝約有兩成四外銷，其中銷往大陸1萬3588公噸，佔整體外銷量的9成5；台灣生產的蓮霧約有一成外銷，其中銷往大陸4792公噸，佔整體外銷量9成7；再加上之前菠蘿也因被檢出介殼蟲禁止輸入大陸，三水果的外銷損失在新台幣32億元以上。

台灣總統蔡英文說，中國這種做法，已違反國際貿易規範。除了嚴正譴責，她說，將支持農委的所有因應措施，一定會保護農業、力挺農民。她並把中國海關的禁令稱為「不合理的市場干預」。

台灣陸委會批評大陸不願意依兩岸協議機制與台灣溝通，傷害台灣農業和兩岸關係，完全不符合WTO及國際貿易相關規範，也破壞兩岸正常的貿易機制。

民進黨立委更同聲譴責大陸，批評中國大陸領導人習近平「變不出新把戲」，要求政府盡全力協助，降低對農民的衝擊。

國民黨主席江啟臣呼籲兩岸應立即啟動「重大檢疫檢驗突發事件協處機制」，別讓農民成為犧牲品；他相信台灣農產品絕對禁得起考驗，也呼籲大陸海關應再次*複檢，用科學證據說話。