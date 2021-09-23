港國安以煽動顛覆拘捕四學生 指支援囚友是招攬、對抗港府政策是煽動仇恨

在香港警方國家安全處發出通緝令後，學生組織「賢學思政」前發言人黃沅琳昨(22日)午自首，遭警方以涉嫌違反《港區國安法》「串謀煽動他人實施顛覆國家政權」罪拘捕，成為該組織被同一罪名拘捕的第四人。「賢學思政」召集人王逸戰、前秘書長陳枳森及前發言人朱慧盈本周初被捕及隨即控以串謀煽動他人實施顛覆國家政權罪，案件押後至11月3日再訊，三人不準保釋，其間須還押。

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還柙三人均為學生，年齡由18至20歲不等，而原為香港理工大學學生會外務秘書的黃沅琳，校方稱她已經退學。

警方國安處高級警司李桂華周初拘捕三名學生時指出，賢學思政去年5月成立，共擺放街站四十一次，涉嫌在國安法生效後仍透過社交網站及街站宣揚煽動仇恨政府、顛覆國家政權等言論和思想，是故意違反國安法。他舉例稱，該組織在武漢肺炎疫情初期呼籲其他人不要使用港府用作紀錄用戶行蹤的「安心出行」軟件，又呼籲填寫假數據；另外，又指「光復香港、時代革命」不是口號，而是民族信念，並呼籲全民勇武抗爭，目標對準港共及中共政權。

李桂華又指，組織近日更在旺角為追隨者提供「聚腳點」，透過小買賣及展覽吸引志同道合者，並向有相同意念的在囚者提供物資，「招攬」追隨者。但李未能解釋為何上述行為如何違反國安法，只是強調，行為本身沒有問題，但如果背後意圖是危害國安則有問題；而意圖則是從相關人士的行為和宣揚重點來看出「端倪」。

警方周一時從賢學思政的貸倉搜出一止書籍和大量零食，相信就是警方指為用作支持囚友的物品。而昨日自首的黃沅琳，本身是警方周一拘捕目標之一，但當日找不到她，於是發出通緝令。19歲的她被捕後，遭警方以涉嫌違反國安法第22及23條串謀煽動他人實施顛覆國家政權罪，進行通宵扣查。警方表示，行動仍在進行，不排除有更多人被捕。

四人早前已因在社交平台發放消息和擺設街站而被控以不同的刑事罪行，包括涉嫌宣傳或煽惑他人參與非法集結、分發煽動刊物等，其後獲得保釋；今次是首次被警方以國安法拘捕，不準保釋。王逸戰上庭前透過他人在臉書發言寄語港人：「或許這便是時代給予我的歷練，願我們都能勇敢豁達地活下去，一起面對恐懼、挑戰恐懼、戰勝恐懼。」