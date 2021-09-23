鄧炳強：在港慶台灣「雙十節」可違國安法 台在港官方慶祝酒會將首度停辦

隨着港台關係日益緊張，在港人士慶祝台灣「雙十國慶」活動可能無法舉行。保安局長鄧炳強回應慶祝「雙十節」是否違反《港區國安法》的分裂國家罪時說，重點是看有沒有把台灣從中國分裂出去的意圖，但「如果你無這個意圖，為何要慶祝這個日子呢？」據本台了解，由於沒有台灣官員在港主事，台灣駐港機構今年將首度停辦「雙十國慶」酒會，而在港僑團舉辦的民間慶祝活動亦因場地問題而未能舉辦，意味今年的「雙十」慶祝可能「清零」。

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由親台灣轉為親建制的《星島日報》今(23日)天刊出保安局長鄧炳強的專訪，他表明，不能對即將來臨的大節慶掉以輕心，會加強10月1日中國國慶的保安工作，亦關注隨後的十月十日「雙十節」可能出現的嚴重違法情況。

由於地緣政治關係，10月10日雖是台灣的國慶節，但中國向來視台灣為其不可分割的一部分，並非獨立國家，故此不存在國慶，香港人為了避諱，大部分會把台灣國慶節稱為「雙十節」。

鄧炳強解釋，台灣是中國領土的一部分，任何人意圖將台灣從中國分裂出去，或煽動他人這樣做，均屬違法，且是非常嚴重的罪行。至於在港親台人士慶祝「雙十節」時高掛代表台灣國旗的「青天白日滿地紅旗」，又或高叫相關口號是否違法，鄧炳強表示，需按個別實際情況處理，不會單看一面旗，例如旗上有否寫上什麼字、在場人士的言行為令群眾有何反應等等，都要考慮，強調「如果你心裡真的想將台灣從中國分裂出去，我們一定找到證據，證明你心裡所想及你所做的事。」

被問及慶祝「雙十節」是否違法時，鄧炳強強調，是否存有分裂意圖是重點，「你首先要問清楚自己，你有否這個意圖，如果你無這個意圖，為何要慶祝這個日子呢？」根據國安法，分裂國家一旦罪名成立，最高刑罰可判處終身監禁。

在港「雙十」慶祝活動可能近乎「清零」

在港的「雙十國慶」官方活動向由台灣駐港機構主辦，近年便是由香港台北經濟文化辦事處牽頭，並以「香港各界慶祝雙十節暨辛亥革命周年國慶大會」的名義舉行，去年已因國安法而把規畫大大縮少至只邀請四百人出席酒會，並且不邀請官員；今年情況更差，因為「台北辦」的台灣官員簽證已因兩岸以至台港關係緊張而不能順利簽發或續期，年中時已全部離港，現在的台北辦只余香港職員在運作，據了解，港方職員至今未獲台灣方面授權經辦慶祝酒會，平常這個時候已收到邀請函者亦未見函件，預料今年的「雙十國慶」酒會將首度停辦。