日本自民黨總裁候選人均歡迎台灣申請加入CPTPP

日本自民黨總裁候選人政策辯論會資料圖片

據共同社9月24日報導，日本自民黨總裁選舉4名候選人：行政改革擔當相河野太郎、前政務調查會長岸田文雄、前總務相高市早苗、代理幹事長野田聖子周五齣席了該黨主辦的線上討論會第二天議程。四位候選人當天討論了有關日本外交與安保、能源政策、環境等問題。4人均對台灣申請加入《全面與進步跨太平洋夥伴關係協定》（CPTPP）表示歡迎和支持。

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報導指，圍繞應對台灣問題，河野、高市和野田3人明確表示支持加入CPTPP。岸田對台灣申請加入CPTPP表示歡迎，同時展現出將關注台灣能否應對該協定高水平規則的態度。

此外，4人均表達了攜手美國等應對在國際社會增強影響力的中國的想法。就釣魚島（日本稱尖閣諸島）附近接連有中國公務船進入領海，河野和高市主張修改《海上保安廳法》。岸田提出，注重加強海保和自衛隊合作，向國際社會發布信息。野田認為有必要展開細緻的應對。

圍繞能源政策，河野介紹稱推動引進可再生能源和節能，暫時通過核電站填補缺口部分。岸田認為，可再生能源以外，組合利用核能和氫氣。高市稱，力爭投資小型核聚變反應堆研究，野田力爭活用地熱發電等。

報導指，關於中國、韓國等反對的參拜靖國神社問題，高市再度宣稱會在擔任首相期間參拜。河野和野田強調了不會參拜。岸田稱，“會結合時期和情況考慮參拜”。