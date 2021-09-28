刺傷議員何君堯 男子重囚9年 去年老翁刺梁國雄判囚僅3個多月

立法會建制派議員何君堯前年在區議會選舉期間於街上派發傳單時，遭男子刺傷，被告其後承認有意圖傷人罪及傷人罪，昨(27日)在高等法院判監九年。法官杜麗冰強調，政治紛爭不是借口，而被告是「精密預謀犯案」，與另一宗斬傷派發反修例傳單青年的「連儂隧道」案屬隨機施襲不同。後者被告判囚六年四個月。

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本身是律師的何君堯回復《明報》時認為判刑「非常輕」，指被告明顯是要置他於死地，謀殺意圖清楚，法庭應以監禁廿年為量刑起點，而不是現時的十二年。不過，翻查同類案件，泛民主派前議員梁國雄去年4月到中央駐港聯絡辦公室請願時，被一名81歲長者以金屬鑿刺傷腰窩，聲稱要「教訓」梁這些在「喺香港搞搞震，喺中國搞事」的人。被告被控襲擊致造成身體傷害罪，判囚三個月零六日。裁判官鄭紀航去年9月審訊時指被告「熱愛社會」，只因政見不同才犯案，有能力為社會服務。

根據刺何君堯案案情，31歲被告董栢輝，於2019年11月6日早上到屯門何君堯一個街站，聲稱是其支持者，上前送花及希望合照，其間突然從袋中取出長20厘米的刀，刺向何的胸部，造成2厘米長的刀傷，何的保鑣糾纏間同告受傷。被告遭制服後曾高呼「7．21元朗襲擊系何君堯做嘅」、「殺咗佢，保護全香港市民」。律政司最後控告被告意圖使何君堯身體受嚴重傷害，以及非法及惡意傷害何的保鑣張英才。而原本控告被告的企圖謀殺罪則交由法庭存檔。

辯方律師求情稱，大學畢業的被告沒有案底，曾有情緒問題。辯方律師引述何君堯的心理創傷報告指，何是樂觀、有自信及隨和的人，幸好事件對他造成的傷害不大。在談及刑期時，辯方援引2019年大埔連儂隧道斬人案例，指該案被告從從中國內地來港，割傷派傳單青年頸部後，更追趕負傷逃避的受害人，並再用刀刺向受害人腹部，對受害人造成終生陰影。該案被告同樣認罪，被判監六年四個月。

不過，身兼國安法指定法官的杜麗冰不同意，指連儂牆斬人案被告是隨機襲擊，與本案的預謀程度不同，包括曾在案發前兩日到現場視察情況，案發時又攜有兩把刀，幸得何君堯及時反應，否則可造成更嚴重後果。她強調，有意圖而傷人罪沒有量刑指引，每宗案件須視情況而定。

她判刑時形容，被告的行為極不理智和可怕，在香港這個文明的地方，絕不能容忍這些令人憎惡的行為。她續稱，不論被告有什麼犯案意圖，例如有政治目的等，都不是作出如此暴力行為的借口。法官又說，受害人何君堯事後受驚及感到擔憂，幸好他視負面情緒為挑戰，才能跨過難關，但他至今置身人群時，仍會過度警覺，因為受襲是不易忘記的，並作出入獄九年的判刑。

有關案件較反修例運動期間類似傷人案的判刑重，除連儂隧道案被告判刑六年四個月外，同年7月14日一名香港大學畢業生咬斷追截他的警長手指，有意圖

傷人罪成，判囚四年五個月，連同其他罪，須入獄五年半；另外，同年8月20日，聲稱任職導遊的被告洪震，用牛肉刀斬傷保護將軍澳連儂牆文宣的前女記者，並傷及其他二人，承認三項有意圖而傷人罪的被告，被判入獄三年九個月，主審法官郭偉健更形容被告「情操高尚」，引起風波。